Le cycliste Gleb Syritsa pose nu pour montrer ses blessures impressionnantes

Le coureur russe était tombé lors de l'arrivée de la première étape des Quatre jours de Dunkerque.

Un grand sourire, une chaine en or, un écarteur de narine et... c'est tout. Le jeune sprinteur russe de la formation Astana-Qazaqstan, plus connu pour l'instant pour ses mensurations de videur de boîte de nuit que pour ses résultats a montré posé tout nu dans le car de son équipe et sur les réseauxd sociaux pour montrer les impressionnantes blessures qu'il a récolté lors de la chute collective à l'arrivée de la première étape des Quatre jours de Dunkerque mardi après-midi, remportée par Olav Kooij.

Plus de peur que de mal pour le coureur russe, qui n'a tout de fois pas pris le départ de la deuxième étape mercredi, mais il aurait pu se faire beaucoup plus mal comme Arnaud De Lie, pris dans la même chute. Le grand espoir du cyclisme belge, qui connaît une saison, compliquée après avoir explosé la saison dernière souffre un pneumothorax, une côte fracturée et une fracture dans la partie haute du sternum et devrait être opéré ce jeudi.