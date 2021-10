Marion Rousse nommée directrice du Tour de France féminin

L’ancienne cycliste professionnelle Marion Rousse a été choisie par Amaury Sport Organisation (ASO) comme directrice du Tour de France féminin. Il aura lieu du 24 au 31 juillet 2022.

Nouveau rôle pour Marion Rousse. Déjà directrice adjointe du Tour de La Provence, l’ancienne cycliste professionnelle a été nommée ce dimanche directrice du Tour de France féminin par Amaury Sport Organisation. La version féminine du Tour de France renaîtra en 2022 et commencera le 24 juillet, normalement le jour-même où l’édition de son pendant masculin s’arrêtera. Les coureuses s’affronteront dans une épreuve en huit étapes avec un départ programmé sur les Champs-Élysées. Le parcours sera intégralement dévoilé ce 14 octobre, au Palais des Congrès de Paris.

"Il ne s’agit pas de se lancer pour deux ou trois éditions"

"J’ai été très fière qu’on pense à moi pour m’occuper de ce Tour de France Femmes avec Zwift, et surtout parce que nous souhaitons faire le maximum pour que des petites filles rêvent d’y participer", a réagi Marion Rousse, championne de France en 2012. "Le cyclisme féminin a beaucoup évolué ces dernières années, en partie grâce à A.S.O., mais il manquait une course à étapes de référence avec une réelle résonnance médiatique. Maintenant que j’ai accepté cette mission, je compte m’investir afin qu’elle rentre dans le cœur du public… et pour longtemps, parce qu’il ne s’agit pas de se lancer pour deux ou trois éditions", a ajouté dans un communiqué la compagne de Julian Alaphilippe, qui a mis fin à sa carrière professionnelle en 2015.

Ce Tour de France féminin sera inscrit au calendrier de l’Union cycliste internationale (UCI), dans la catégorie World Tour. Il avait déjà existé sous différentes formes par le passé, avant de disparaître fin 2000. Preuve du développement du cyclisme féminin, elles étaient 129 à prendre le départ de la première édition de Paris-Roubaix Femmes, à Denain (Nord), le 2 octobre. Une course remportée par la Britannique Lizzie Deignan.