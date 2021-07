Tour de France: Marion Rousse explique comme la paternité a changé Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe, engagé sur le Tour de France, est un "papa plus que fou de son petit", raconte Marion Rousse dans un entretien accordé au Parisien. Le fils du couple, Nino, est venu au monde quelques jours avant le début de la course.

Devenu père à quelques jours du départ du Tour de France, Julian Alaphilippe est complètement transformé par la naissance de son fils Nino. "Je savais que la paternité changerait Julian, mais pas à ce point", a révélé sa compagne Marion Rousse, dans une interview dévoilée ce jeudi par Le Parisien. La jeune de femme de 29 ans s'amuse à raconter que le champion du monde français est "plus gâteux" qu'elle avec l'enfant.

"C’est fusionnel entre Nino et lui. Il a besoin de sa vidéo au réveil", affirme-t-elle, précisant lui envoyer "quinze vidéos" chaque jour. "Il veut le voir grandir presque chaque minute. (...) Heureusement qu’on vit à l’époque de ces technologies, sinon Julian aurait beaucoup souffert de ne pas voir le bébé. C’est un papa plus que fou de son petit", ajoute-t-elle.

"Tenir son bébé ainsi lui a redonné pas mal de force"

Lors du premier jour de repos sur cette édition 2021 du Tour de France, lundi à Tignes, Julian Alaphilippe a pu retrouver Nino. "Il était rempli d’émotion, avec les larmes qui sont montées", décrit Marion Rousse.

Elle explique par ailleurs qu'il avait jugé "impossible" de ne pas voir son fils pendant toute la durée de la course. L'homme fort de Deceuninck-Quick Step, vainqueur de la première étape, lui a même confié, selon elle, qu'il était capable d'abandonner si son désir de retrouver son enfant se conjugait à un coup de mou sur les routes de la Grande Boucle.

"Tenir son bébé ainsi lui a redonné pas mal de force et de motivation pour finir le Tour, constate cependant Marion Rousse. Quand il le voit physiquement, on sent qu’il puise toute sa force dans le petit. Et c’est un crève-cœur quand il s’en va."