Mondiaux de piste: la France en argent en vitesse par équipes

Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Helal ont apporté à la France sa première médaille dans les Mondiaux de cyclisme sur piste à Roubaix en vitesse par équipes.

Les Bleus, avec Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Helal, ont pris l’argent dans la vitesse par équipe et perpétuent la belle tradition tricolore dans cette épreuve. Très bon tout au long de l’après-midi, le trio médaillé de bronze à Tokyo aux Jeux olympiques 2021 a confirmé sa bonne entente. En finale, face aux Néerlandais, les maîtres du triple tour, ils ont réalisé un excellent départ avant de subir la loi de Lavreysen et Hoogland. 41’’979 contre 42’’550 pour les Bleus. La médaille de bronze revient à l’Allemagne.

Les poursuiteurs en finale

Les poursuiteurs français ont eux aussi accédé à la finale de l'épreuve par équipes des Mondiaux sur piste, mercredi, à Roubaix, en battant le record de France, leur meilleure performance au XXIe siècle dans cette épreuve à ce niveau. Valentin Tabellion, Thomas Denis, Benjamin Thomas et Thomas Boudat, déjà crédités du deuxième temps lors des qualifications derrière l'Italie, ont bouclé les 4 kilomètres départ arrêté en 3 min 47 sec 816, à la moyenne de 63,209 km/h.

Dominateurs dans leur match face au Danemark, finaliste des derniers JO de Tokyo, les Français ont amélioré de près de 2 secondes leur record datant des Mondiaux 2020 à Berlin sur une piste pourtant plus rapide (3 min 49 sec 558). La France, qui n'était pas qualifiée pour les JO, disputera la finale jeudi contre l'Italie, championne olympique à Tokyo avec Filippo Ganna pour chef de file.

Si la France a déjà été championne olympique, en 1996 à Atlanta (Christophe Capelle, Philippe Ermenault, Jean-Michel Monin, Francis Moreau), elle n'a jamais conquis le titre mondial dans cette épreuve.