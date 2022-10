Mondiaux sur piste: imbroglio autour de la médaille d'argent des Françaises Copponi et Fortin

Clara Copponi et Valentine Fortin ont apporté ce samedi, dans l'épreuve de l'Américaine, une cinquième médaille à la France lors des championnats du monde de cyclisme sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais la paire bleue regrettait le final, où elles ont été annoncées un temps comme championnes du monde.

Il n'a manqué qu'un point à la paire Clara Copponi-Valentine Fortin pour un titre mondial dans l'épreuve de l'Américaine. Mais le public de Saint-Quentin-en-Yvelines a cru pendant quelques instants à une troisième médaille d'or cette semaine pour la France, après les sacres de Mathilde Gros en vitesse individuelle et de Marie-Divine Kouamé dans le 500 mètres.

Clara Copponi et Valentine Fortin ont été annoncées championnes du monde le temps d'un instant par les tableaux de marque avant d'être rétrogradées à la deuxième position, derrière la Belgique de Lotte Kopecky et Shari Bossuyt. Le Danemark, qui avait marqué des points lors du dernier sprint, a été oublié le temps d'un instant, de quoi changer considérablement le résultat.

Avec le classement corrigé, la France s'est ainsi retrouvée avec la médaille d'argent, pour la troisième année consécutive dans cette discipline. Cette épreuve de l'Américaine (ou Madison), qui se dispute en duo sous forme de relais, avait déjà commencé par un imbroglio en raison d'un problème d'électricité lors des premiers tours de piste, occasionnant une chute dans le peloton. La course a finalement pu reprendre après quelques minutes.

Copponi frustrée par une nouvelle médaille d'argent

La paire française a longtemps été dans le match pour décrocher la victoire. Elle pouvait espérer la victoire jusqu'au dernier sprint. Après la course, la déception primait en raison de cette fausse-joie. "C'est difficil, ce sentiment je ne le souhaite à personne. Je voyais 36 points pour nous et 35 pour la Belgique puis après le tableau a affiché 32-31 pour la Belgique. Malheureusement, comme lors des derniers championnats d'Europe, on perd pour un point", a regretté Fortin, 23 ans, qui avait pris le bronze plus tôt cette semaine avec Clara Copponi notamment lors de la poursuite par équipes.

En 2020 et 2021, Clara Copponi avait déjà obtenu la médaille d'argent lors de l'Américaine avec Marie Le Net. La Française de 23 ans a eu du mal à cacher sa tristesse et ses larmes à l'issue de l'épreuve. "Encore deuxième pour un point, trois fois deuxième aux Mondiaux. Dans trois jours, je serai contente mais là c'est de la frustration, a lâché Copponi. On manque d'un peu de chance mais d'ici 2024, ça devrait le faire. On va travailler pour ça." Dans deux ans, à l'occasion des JO de Paris, les pistards retrouveront le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Clara Copponi et Valentine Fortin auraient aussi pu tout perdre en raison d'une chute, avec une réclamation adverse à l'étude. Une concurrente néo-zélandaise s'est retrouvée au sol après un contact avec Valentine Fortin, provoquant aussi la chute d'une concurrente britannique. Seule la Française s'en est sortie indemne mais celle-ci regrettait l'absence de ses deux adversaires pour empêcher la Belgique de prendre des points décisifs. Mais le dénouement a été frustrant ensuite pour les Bleues.