Mondiaux sur piste: Mathilde Gros apporte son premier titre à la France, en vitesse

Sacrée championne du monde de la vitesse ce vendredi à Saint-Quentin-en-Yvelines , Mathilde Gros a remporté le premier titre pour la délégation tricolore sur les Mondiaux.

Attendue depuis des années, enfin au rendez-vous, Mathilde Gros a apporté vendredi à la France sa première médaille d'or aux Championnats du monde sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines dans le même vélodrome où auront lieu les Jeux Olympiques dans moins de deux ans. C'est le premier sacre mondial pour la Provençale de 23 ans, grand espoir du sprint depuis les juniors, et elle l'a décroché dans l'épreuve-reine: la vitesse.



Et ce triomphe, elle ne l'a pas volé, après avoir dominé à elle seule la puissante équipe allemande. D'abord, en demi-finales, en éjectant du tournoi la double tenante du titre, Emma Hinze, malgré la perte de la première manche. Elle a remis ça pour l'or en ne laissant aucune chance à Lea Sophie Friedrich, cette fois en deux matches secs pour vivre le plus beau jour de sa vie sur un vélo.



Mathilde Gros, née dans le Pas-de-Calais mais qui a grandi dans les Bouche-du-Rhône, a découvert le cyclisme par hasard il y a huit ans alors qu'elle était apprentie basketteuse de haut-niveau et rêvait de paniers à trois points.

Melvin Landerneau en argent

Plus tôt dans la journée, Melvin Landerneau s'était paré d'argent sur le kilomètre, juste derrière le Néerlandais Jeffrey Hoogland, qui a conservé son titre mondial. Déjà vainqueur sur "la borne" en 2018 et 2021, Hoogland a dominé la finale dans le temps de 58"106, avec une marge supérieure à 1"4 sur son dauphin.



L'Espagnol Alejandro Martinez a pris la médaille de bronze dans cette épreuve de référence qui a été rayée du programme olympique depuis 2004. Seul, le Français Quentin Lafargue est parvenu à s'infiltrer au palmarès (en 2019) depuis l'émergence du sprint néerlandais au plus haut niveau. Le record du monde détenu par le Français François Pervis a été établi en altitude dans le temps de 56"303, performance réalisée en décembre 2013 à Aguascalientes (Mexique).