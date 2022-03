Paris-Nice: l'étape pour Jakobsen, Laporte toujours maillot jaune

Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté la deuxième étape de Paris-Nice au sprint. Le Français Christophe Laporte, vainqueur de la première étape dimanche et troisième ce lundi, garde la première place du classement général.

Fabio Jakobsen confirme sa grande forme du moment. Après avoir notamment remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne, le Néerlandais de la Quick-Step Alpha Vinyl s'est imposé ce lundi au sprint sur la deuxième étape de Paris-Nice entre Auffargis et Orléans, très intense à cause du vent et marquée plusieurs bordures. C'est la sixième fois de la saison que Jakobsen lève les bras. Très gravement blessé à l'été 2020 sur le Tour du Pologne, il ne s'était jamais imposé sur Paris-Nice.

Laporte toujours Maillot jaune

Le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visama), vainqueur de la première étape dimanche, a terminé troisième, juste derrière son coéquipier Wout van Aert. Il garde le maillot jaune de leader du classement général, 5 secondes devant van Aert et 11 devant Primoz Roglic. Pierre Latour (TotalEnergies) est au pied du podium, à 36 secondes de Laporte.

Le vainqueur sortant de l'épreuve, l'Allemand Maximilian Schachmann, a perdu près d'une minute et demie tout comme le Portugais Joao Almeida et le Français Guillaume Martin, au sein d'un deuxième groupe. Mardi, la troisième étape présente un profil plus vallonné dans sa seconde moitié du parcours long de 190,8 kilomètres entre Vierzon (Cher) et Dun-le-Palestel (Creuse).