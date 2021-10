Mondiaux de piste: "En paix avec cette discipline", savoure Thomas après son titre

Un duel au couteau avec le Belge De Ketele. Benjamin Thomas est resté le dernier debout pour conquérir son quatrième maillot arc-en-ciel aux Mondiaux de piste, dans une troisième discipline différente. Le meilleur spécialiste français d’endurance était soulagé après l’argent de la poursuite.

Benjamin Thomas, que signifient ces larmes?

C’est un peu tout qui se relâche. Pendant la course, j’ai vraiment douté. J’étais en arrière par rapport à Kenny de Ketele. Je le connais, c’est un malin. Je savais qu’il allait me mener la vie dure. Je n’ai pas calculé. Je n’ai pas compté mes coups de pédale sur les derniers sprints, quitte à emmener de loin et m’exposer. J’ai été posé par le public, c’est incroyable.

Que représente ce maillot arc-en-ciel en course aux points?

C’est une chose qui me tenait à cœur. Lors des précédents mondiaux j’avais terminé neuvième et quatrième sur les courses aux points. En remportant le titre, je me mets en paix avec cette discipline. Cela permet de rajouter un titre et une belle victoire devant ce public.

Toute ma famille était là, ma nièce qui vient de naître le mois dernier. Je l’ai vue pour la première fois ici à Roubaix. C’est énorme. Il y a mon coéquipier Arnaud Démare dans les tribunes. Je le voyais à la balustrade qui me gueulait dessus!

Avez-vous senti que vous étiez le plus fort?

Le plus fort, je ne sais pas. J’essayais de me caler sur Kenny et de faire les points devant lui. Quand j’ai vu que l’on n’était plus que tous les deux dans le match j’ai essayé de lui mettre de la pression. Quand je suis revenu à égalité j’ai essayé de mettre de la pression. Sur le dernier sprint je savais que j’étais plus rapide que lui. Je devais le laisser faire des efforts et à deux tours je n’ai plus calculé. J’ai tout mis et ça l’a fait.

Le Belge a rapidement pris les devants au classement en prenant un tour, vous êtes revenu de loin

Au début de course, Kenny de Ketele a attaqué avec l’Espagnol (Mora Vedri). Je ne peux pas sauter sur tout ce qui bouge. J’ai laissé faire. Derrière, je me suis retrouvé à chasser. J’ai visé les sprints et c’est devenu du un contre un. A mi-course j’ai vite compris que ça allait se jouer entre lui et moi.

La plupart des adversaires étaient pendus. Il n’y avait pas grand-monde capable de prendre un tour. C’est pour cela que j’ai compris que ça allait se jouer avec les sprints. Kenny est un coureur expérimenté, il en a gagné des courses aux points. Il a couru à la perfection mais je lui ai posé des problèmes. J’ai déjà été dans une forme pareil. Tout s’est bien passé pour moi c’était la journée parfaite.

C’est une belle fin de saison après les Jeux olympiques de Tokyo

Je suis libéré depuis les JO. La médaille de bronze sur l’américaine avec Donavan Grondin m’a permis d’être en paix et de vouloir finir la saison avec beaucoup d’envies. Je suis arrivé sur les championnats d’Europe pour me faire plaisir.

J’ai changé de routine, ça m’a fait du bien pour repartir vers Paris 2024. Faire cette pause dans l’omnium ça me fait du bien. Je vais maintenant préparer ma dernière course de la saison avec Morgan Kneisky, l’américaine.