Quatre jours de Dunkerque: De Kleijn remporte la 1re étape après une chute dans le sprint et le déclassement de Welsford

Le Néerlandais Arvid de Kleijn s’est imposé ce mardi lors de la première étape des 4 Jours de Dunkerque devant Jason Tesson et Nils Eeckhoff. Le pensionnaire de la Human Powered Health profite du déclassement de Sam Welsford, à l’origine d’une chute lors du sprint.

Ce mardi marquait le grand retour des 4 Jours de Dunkerque. Après trois ans d’absence en raison du Covid-19, la course par étape majeure dans le Nord de la France a repris sa place dans le calendrier UCI.

Cette première étape reliant Dunkerque à Aniche, qui était taillée pour un sprinteur, a tenu ses promesses. Au terme des 161 km à travers le Pas de Calais, c’est Arvid de Kleinj qui s’est imposé devant Jason Tesson. Pourtant c’est Sam Welsford qui coupe la ligne en tête mais l’Australien est déclassé après un mouvement dangereux dans le sprint, ayant entraîné une chute massive dans le peloton. Arnaud De Lie et Daniel McLay en sont les principales victimes.

Cette étape avait pourtant débuté calmement avec la traditionnelle échappée matinale notamment composée de Evaldas Šiškevičius (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Cyril Barthe (B&B Hotels-KTM) et Milan Fretin (Sport Vlaanderen-Baloise). Cette première échappée est rapidement reprise et une autre prend le large. Elle est composée d’un trio belge: Lionel Taminaux (Alepcin Fénix), Alex Colman (Sport Vlaanderen - Baloise) et Gjis van Hoecke (AG2R Citroën). Les fuyards font un bout de chemin ensemble avant de rentrer dans le rang à une dizaine de kilomètres de la ligne. Les grosses cuisses peuvent alors s’exprimer.

A l’approche d’Aniche, les nerfs se tendent. Chaque équipe veut placer son sprinteur dans les premières positions. Les vagues de multiplient dans le peloton alors que la Sport Vlaanderen-Baloise et Intermarché Wanty-Gobert emmènent la meute. Sam Welsford est le premier à lancer son sprint.

Alors que l’Australien est au coude à coude avec le Britannique Daniel McLay (Arkéa-Samsic), le jeune Arnaud de Lie (Lotto-Soudal) tente de se frayer un chemin entre les deux. L’espace est insuffisant et un geste du coude de Welsford envoie De Lie et McLay au tapis. Le reste du peloton s'empale sur les deux malheureux tandis que Welsford coupe la ligne en tête devant Arvid de Kleijn et Jason Tesson. Mais après décision des commissaires, Welsford est déclassé et la victoire revient donc à Arvid de Kleijn. Le Néerlandais signe à Aniche la cinquième victoire de sa carrière.

Mercredi, les coureurs relieront Béthune depuis Maubeuge (181km), et les sprinteurs auront une nouvelle occasion de s’expliquer.