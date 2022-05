Quatre jours de Dunkerque: la 3e étape pour l’inusable Philippe Gilbert, Jason Tesson perd très gros

Le vétéran belge Philippe Gilbert (39 ans, Lotto-Soudal), s’est imposé sur la troisième étape des Quatre jours de Dunkerque ce jeudi. Le Français Jason Tesson, initialement 2e de l’étape et maillot rose, a écopé d’une pénalité de 40 secondes et recule très loin au général.

Philippe Gilbert en a encore sous la pédale. Ce jeudi, le coureur belge de 39 ans (Lotto-Soudal) s’est imposé sur la 3e étape des Quatre jours de Dunkerque entre Péronne et Mont-Saint-Eloi. Le champion du monde 2012, qui n’avait plus gagné depuis deux ans et demi, a été le plus costaud dans la côte finale.

Gilbert a devancé les Français Jason Tesson (Saint Michel - Auber 93) et Julien Simon (TotalEnergies) au sprint. Tesson, vainqueur de la deuxième étape mercredi et troisième de la première étape mardi, devait initialement garder sa place de leader du classement général. Mais l’Angevin de 24 ans, victime d’une chute à une trentaine de km de l’arrivée, a écopé de 40 secondes de pénalité pour avoir fait son retour dans le peloton dans le sillage de sa voiture. Il est désormais 63e du général, à 25 secondes.

Le Français Samuel Leroux 3e du général

Le maillot rose revient donc au Néerlandais Arvid de Kleijn (Human Powered Health), victorieux sur la première étape mardi. Il devance Philippe Gilbert (même temps), et le Français Samuel Leroux (Go Sport - Roubaix Lille Métropole), 3e à 1 seconde. Vendredi, la 4e étape reliera Mazingarbe à Aire-sur-la-Lys (174.8 km).