Remco Evenepoel, très agacé, répond aux critiques d'Eddy Merckx

Une nouvelle fois titillé par Eddy Merckx avant la course élite des Mondiaux de cyclisme qui se tiendra ce dimanche en Flandre, Remco Evenepoel s'est décidé à répondre à l'idole belge. Sans langue de bois.

Entre Eddy Merckx et Remco Evenepoel, aussi surnommé "le nouveau Merckx", les rapports sont visiblement très tendus. Avec des piques qui se multiplient de chaque côté. Il faut dire que ces dernières semaines, "le Cannibale" a tendance à se montrer assez dur envers celui qui est présenté depuis ses débuts comme son successeur. Au printemps, Merckx avait ainsi affiché son scepticisme sur les chances de voir Evenepoel briller et jouer la gagne sur le Tour d'Italie. "Il a des qualités extraordinaires mais la compétition, c’est autre chose. Il faut démontrer dans les courses et pas seulement dans les médias", avait-il lâché.

"Il doit toujours dire quelque chose"

Rebelote cette semaine avant la course élite des Mondiaux programmée dimanche en Flandre. A en croire Merckx, la Belgique s’est peut-être trompée en sélectionnant Evenepoel, pas le meilleur lieutenant selon lui pour épauler Wout van Aert, considéré comme le grand favori de ces championnats devant Julian Alaphilippe. "Evenepoel court principalement pour lui-même, on l'a vu aux JO de Tokyo", a-t-il déclaré auprès du Het Nieuwsblad. Forcément, à force d’être titillé, Evenepoel s’est décidé à répondre publiquement à Merckx. Sans langue de bois.

"Il doit toujours dire quelque chose, c’est dommage. Pour moi, c’est le meilleur coureur belge de l’histoire, c’est une idole. J’ai beaucoup de respect pour lui, mais visiblement, ce n’est pas réciproque. C’est dommage qu’il dise ça dans un moment si important. Je l’admire pour son palmarès et tout ce qu’il a accompli, mais il y a toujours un commentaire. Nous faisons de notre mieux, je ne suis pas là pour nuire à la sélection", a répliqué "le petit Cannibale" en conférence de presse, dans des propos rapportés par Le Soir.

Interrogé sur la possibilité de jouer sa propre carte sur ces Mondiaux, et donc de ne pas se sacrifier totalement pour Van Aert, Evenepoel n’a pas caché son agacement: "Question suivante… Nous n’avons qu’un seul plan. Bien sûr, il est possible que, vu les circonstances, quelqu’un d’autre se trouve dans une bonne situation. Mais nous nous présentons au départ pour gagner le titre avec Wout."