Tour de France: selon Merckx, Pogacar peut le dépasser

Dans une interview au Parisien, Eddy Merckx estime que Tadej Pogacar, en route vers une deuxième victoire au Tour de France, peut faire mieux que lui et ses cinq sacres.

Pas question de cautionner la comparaison avec Mark Cavendish, question de style et de grandeur. Mais avec Tadej Pogacar, ça se tient. Eddy Merckx, dont le record de victoires d’étapes sur le Tour de France a été égalé par le sprinteur britannique ce vendredi à Carcassonne, estime que le coureur slovène, large leader du classement général à une semaine de l’arrivée à Paris et en route vers un deuxième succès après celui de 2020, peut faire encore mieux que lui. Parole d’une légende.

"C’est vrai qu’il me rappelle un peu moi en 1969, explique le Belge dans une interview au Parisien. Sa victoire dans le contre-la-montre de Laval, notamment, m’a impressionné. C’est vrai qu’il y avait longtemps qu’on n’avait pas vu un tel potentiel aussi jeune. Peut-être depuis moi d’ailleurs. C’est un beau champion. Sauf accident, il est parti pour gagner beaucoup de Tours. D’ailleurs, si vous voulez parler de record, lui, il peut gagner plus de Tours de France que moi !"

Pogacar gagne plus jeune que Merckx

Gagner plus, ça voudrait dire, déjà, finir ce Tour en jaune. S’il a montré quelques signes de faiblesse dans le Ventoux cette semaine, Tadej Pogacar est dans un fauteuil avec 5’18 d’avance sur le Colombien Rigoberto Uran et 5’32 sur le Danois Jonas Vingegaard, l’adversaire qui semble le plus en mesure de le perturber. Avant le contre-la-montre de Libourne samedi prochain, les Pyrénées vont être copieux, avec surtout les étapes de Saint-Lary-Soulan mercredi (deux cols 1ère catégorie, arrivée hors-catégorie) et Luz Ardiden jeudi (le Tourmalet hors-catégorie, arrivée hors-catégorie).

Si Tadej Pogacar est toujours au-dessus des autres à Paris, il comptera donc deux victoires au Tour de France à seulement 22 ans. Le "cannibale" Eddy Merckx avait 25 ans à son deuxième sacre, 29 ans à son cinquième. En 2024, à ses 25 ans, Tadej Pogacar aura peut-être égalé le Belge, mais aussi Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Miguel Indurain. L’avenir lui appartient-il déjà ?