Tirreno-Adriatico: Roglic vainqueur final avec trois étapes au compteur

Vainqueur de trois étapes à la suite cette semaine, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté ce dimanche le général de Tirreno-Adriatico, pour la deuxième fois de sa carrière après 2019. Pour sa course de reprise, le Slovène a déjà prouvé qu'il était en forme, confirmant si besoin en était qu'il sera l'un des principaux favoris du Tour d'Italie.

Un beau dimanche pour la Slovénie. Si Tadej Pogacar a triomphé sur Paris-Nice avec trois étapes à la clé, son compatriote Primoz Roglic (33 ans) a validé lui sa victoire finale sur Tirreno-Adriatico avec également le gain de trois étapes, remportées de rang entre jeudi et samedi. La dernière étape est revenue au sprint au Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), pour son deuxième succès de la semaine.

Revenu à la compétition cette semaine, six mois après son abandon sur chute lors du Tour d'Espagne, Primoz Roglic a montré qu'il fallait encore compter sur lui. Si Jonas Vingegaard défendra son titre sur le Tour de France en juillet prochain, le Slovène de la Jumbo-Visma ira sur le Tour d'Italie au mois de mai (6-28 mai), où il défiera notamment le champion du monde Remco Evenepoel.

Opéré de l'épaule droite en octobre dernier, conséquence de ses multiples chutes, Primoz Roglic devait reprendre initialement la compétition sur le Tour de Catalogne (20-26 mars). Venu "sans aucune pression de résultat" selon son directeur sportif, Roglic avait commencé sa semaine lundi par une douzième place dans le contre-la-montre, un résultat obtenu sous la pluie.

Pinot 10e du général

Jeudi, après la chute dans le final de son coéquipier Wout van Aert, Primoz Roglic s'imposait en puncheur à Tortoreto devant Julian Alaphilippe. Le lendemain, sur les pentes de Sassotetto, un col de plus de dix kilomètres, "Rogla" domptait ses rivaux à nouveau grâce à son explosivité, réglant "au sprint" un groupe de 17 coureurs qui luttait avec le vent de face.

Dans l'étape des murs autour d'Osimo ce samedi, Primoz Roglic profitait du travail de ses adversaires dans le final pour surgir dans les derniers mètres sous le même mode opératoire. Le Portugais Joao Almeida (UAE Emirates) et le Britannique Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), qui s'annoncent aussi au Giro, ont complété le podium final.

Premier Français, Thibaut Pinot a terminé dixième du général final, sans jamais vraiment peser sur la course. Le Français retrouvera également Roglic et d'autres rivaux de la semaine au Tour d'Italie. Pour Julian Alaphilippe, à six jours de Milan San Remo, son premier grand rendez-vous de la saison, le bilan est aussi plutôt mitigé. S'il n'a pas réussi à gagner d'étape, son objectif de la semaine, le double champion du monde a montré une forme plutôt rassurante après sa prestation décevante sur les Strade Bianche.