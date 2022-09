Vuelta: après son abandon, Roglic accuse Wright d'être à l'origine de sa chute

Trois jours après sa chute sur le Tour d'Espagne, Primoz Roglic a donné sa version des faits ce vendredi dans un communiqué de la Jumbo-Visma. Le Slovène accuse directement Fred Wright de l'avoir fait tomber.

Il rêvait d'un quadruplé sur le Tour d'Espagne, lui le triple tenant du triple. Mais l'ambition de Primoz Roglic a été stoppée ce mardi, dans la dernière ligne droite de la 16e étape. Après une attaque à moins de 3 kilomètres de l'arrivée, le Slovène a tout perdu en raison d'une chute.

Blessé, Primoz Roglic n'a pas été en mesure de prendre le départ de la 17e étape. Rentré depuis en Slovénie, il est sorti de son silence ce vendredi, dans un communiqué de la Jumbo-Visma. Habituellement très fair-play, le cycliste de 32 ans accuse cette fois directement un adversaire, à savoir le Britannique Fred Wright de l'avoir fait tomber. Le coureur de la Bahrain-Victorious se trouvait dans le groupe de cinq, formé à l'initiative de Roglic, qui s'est disputé la victoire au sprint.

"L'accident a été causé par le comportement d'un cycliste"

"Ce n'était pas correct. Cela ne devrait pas arriver. Les gens passent rapidement à autre chose comme si rien ne s'était passé. Pour moi, cela ne s'applique pas. Ce n'est pas la façon dont je veux que le sport continue et je veux que ce soit clair, a commenté Roglic, revenant sur sa chute. Après la chute, il m'a fallu du temps pour remettre les choses en ordre. Je me suis demandé: comment est-ce possible? Ma conclusion est que la façon dont cet accident s'est produit est inacceptable. Tout le monde ne l'a pas vu correctement. L'accident n'a pas été causé par une mauvaise route ou un manque de sécurité, mais par le comportement d'un cycliste."

"Je n'ai pas d'yeux dans le dos, sinon j'aurais laissé la place. Wright est venu de derrière et m'a arraché le guidon des mains sans que je puisse réagir", a accusé Primoz Roglic. Dans le même communiqué, son manager Richard Plugge, également président de l'Association internationale des groupes cyclistes professionnels (AIGCP) insiste sur lui la question de la sécurité en course: "La recherche montre que le comportement cycliste des coureurs est à l'origine d'un accident dans environ la moitié des cas."

"Cela ne me surprend pas parce que chaque coureur a la volonté de gagner. Je voudrais dire: 'freinez et utilisez votre cerveau.' Cela nécessite un changement de comportement, motivé par la prise de conscience et un jugement cohérent", continue Plugge. Quelques jours avant la chute de son leader, le patron de la Jumbo-Visma avait rencontré l'UCI pour aborder le problème de la sécurité en course, avec des améliorations souhaitées pour les années futures.