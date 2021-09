Tour d'Espagne: Roglic signe le triplé sur la Vuelta

Impérial, le Slovène Primoz Roglic a remporté la dernière étape de ce Tour d'Espagne 2021, un contre-la-montre vers Saint-Jacques de Compostelle ce dimanche, et s'est adjugé le classement général pour la troisième année d'affilée.

Le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, programmé pour le dernier jour de ce Tour d’Espagne 2021, a été la marche triomphale attendue pour Primoz Roglic. Ultra-dominateur depuis le départ de Burgos, trois semaines plus tôt, le Slovène de la Jumbo-Visma a entériné son succès au général, pour la troisième année consécutive, en remportant le contre-la montre final.

Super combatif de la Vuelta et déjà vainqueur de trois étapes cette année en Espagne, le Danois Magnus Cort Nielsen (Education First) a longtemps espéré la passe de quatre, mais a finalement été délogé de son strapontin de leader provisoire pour 14 secondes par Roglic. Glouton jusqu'au bout, le Slovène a levé les bras pour la quatrième fois sur cette Vuelta, avant de célébrer sa victoire au général sur le parvis de la cathédrale compostellane.

Une gestion parfaite du maillot rouge

L'ancien sauteur à skis a été une nouvelle fois impérial en Espagne, son terrain de jeu préféré. Il a porté le maillot rouge dès la première étape, le contre-la-montre de Burgos, puis l’a laissé filer une première fois avant de le reprendre, lors de la 6e étape, dans l’Alto de la Montaña de Cullera. Fin gestionnaire, il s’est encore déchargé du fardeau quelques jours plus tard, l’abandonnant au peu menaçant Norvégien Odd Christian Eiking, avant de le reprendre pour de bon, jeudi.

Avec ce troisième succès, Roglic n'est plus qu'à une longueur de Roberto Heras, recordman des victoires sur la Vuelta. Le champion olympique du chrono n'a pas paru affecté par son échec sur le Tour de France, deux mois plus tôt, qu'il avait quitté prématurément à cause d'une chute. Il a aussi profité de la faillite de ses principaux rivaux: Ineos, qui arrivait en Espagne avec un redoutable trio Richard Carapaz-Adam Yates-Egan Bernal, n’a pas réussi à troubler ses plans, tout comme la Movistar, qui place quand même Enric Mas (2e) sur le podium.

Joli bilan français

Avant ce chrono, l'ampleur des écarts au classement laissait présager une bataille entre Yates et Jack Haig (Bahraïn-Merida) pour la 3e place. Le premier nommé a repris du temps en début de parcours, mais jamais assez pour faire suer son rival australien, qui complète le top 3, lui qui avait également été pris dans une chute sur la Grande Boucle.

Premier Français au général, Guillaume Martin prend la 9e place. Le bilan global de cette Vuelta est plutôt satisfaisant pour le contingent tricolore. Vainqueur de la 13e étape, Florian Sénéchal (Deceuninck Quick-Step) a été imité par Romain Bardet (DSM) le lendemain, puis par le grimpeur d’AG2R Citroën Clément Champoussin, samedi, pour son premier succès avec les pros.