Vuelta (7e étape) : Storer vainqueur au sommet du Balcon de Alicante, Roglic toujours en rouge

Dans une étape marquée par l'abandon d'Alejandro Valverde, Mickael Storer s'est imposé au sommet du Balcon de Alicante, une arrivée inédite sur le Tour d'Espagne. Roglic garde son maillot rouge pour huit secondes.

On leur promettait l'enfer, on n'a pas été déçu. Pour la première ascension du Balcon de Alicante, Mickael Storer (DSM) a signé sa première victoire sur la Vuelta, 21" devant Carlos Verona (Movistar) et 59" devant Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers). Chez les favoris, seul Adam Yates a tenté quelque chose dans la montée finale, sans succès.

Primoz Roglic est passé tout près de perdre sa tunique rouge, puisque Felix Grosschartner, coureur le mieux placé au général au départ de l'étape ayant pris l'échappée, a grapillé près de deux minutes sur la ligne d'arrivée. Finalement, le Slovène conserve sa tunique pour huit secondes. Le podium du général est complété par Enric Mas (+25"), qui devance son coéquipier Miguel Angel Lopez (+36").

Une bonne journée pour la DSM de Bardet, moins pour la Movistar et Valverde

Après l'échappée matinale à cinq coureurs, dont Romain Bardet, visiblement remis de sa chute, cette première victoire sur la Vuelta 2021 vient récompenser une journée gérée d'une main de maître par la formation allemande, où Romain Bardet prend la sixième place. En revanche, la journée a été moins ensoleillée pour la Movistar et Alejandro Valverde. Victime d'une terrible chute dans la descente du Puerto El Collao, le coureur de 41 ans a sans doute disputé son dernier Tour d'Espagne.

Après une grosse journée en montagne, les coureurs encore en lice entameront la deuxième semaine par une étape de plat promise aux sprinteurs, entre Santa Pola et La Manga del Mar Menor (173,7 kms). Une nouvelle opportunité pour Arnaud Démare, à la recherche de son première succès sur le Tour d'Espagne.