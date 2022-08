Vuelta: D'une addiction à FIFA au maillot de meilleur grimpeur, le parcours tumultueux de Victor Langellotti

Premier coureur monégasque à participer à un Grand Tour, Victor Langellotti est monté sur le podium du Tour d'Espagne ce jeudi, en tant que leader du classement de la montagne. Le cycliste de 27 ans, qui a failli tout gâcher à ses débuts dans le peloton en raison d'une addiction à FIFA, représente désormais fièrement le Rocher.

Il ne devait pas être là. Pourtant, Victor Langellotti est bien monté sur le podium ce jeudi, à l'issue de la cinquième étape du Tour d'Espagne, pour enfiler le maillot du meilleur grimpeur. Le coureur, originaire de Monaco, a été appelé à la dernière minute pour participer à la Vuelta, après un cas de Covid au sein de son équipe, la Burgos-BH.

Jeudi dernier, à la veille du Grand départ de la course aux Pays-Bas, Victor Langellotti se trouvait encore chez lui, à Monaco, avant l'appel salvateur. "J'ai sauté dans un avion le plus rapidement possible", a expliqué l'intéressé, interrogé par la RTBF. Jamais avant lui un coureur de la Principauté n'avait participé à un Grand Tour. Il n'est d'ailleurs que le troisième coureur à représenter les couleurs du Rocher.

A 27 ans, Victor Langellotti s'est glissé ce jeudi dans l'échappée et a réalisé une étape remarquable, septième à l'arrivée et passant en tête de trois difficultés pour récupérer le maillot à pois bleus de meilleur grimpeur. Forcément une première pour lui et Monaco, qu'il représente avec fierté. Si la ville-Etat accueille de nombreux cyclistes professionnels à l'année, ceux-ci ne sont là que pour des raisons fiscales et sportives, avec un beau terrain de jeu dans le Sud de la France pour s'entraîner.

Passé professionnel en 2018, plutôt grimpeur de son propre aveu, Victor Langellotti a attendu le 13 août dernier pour décrocher son premier bouquet en carrière, à l'occasion de la huitième étape du Tour du Portugal, réglant un sprint d'une quarantaine de coureurs. Mais sa performance à la Vuelta trouve un autre écho, face aux meilleurs coureurs de la planète cycliste.

Fils du président de la Fédération cycliste monégasque, Victor Langellotti a pratiqué le football et l'athlétisme dans sa jeunesse, avant de s'intéresser au cyclisme, où il a rapidement rêvé de passer pro. Mais s'il s'est senti "comme un petit enfant" au moment de concrétiser ce rêve en 2018, il a rapidement déchanté.

"Je jouais à FIFA du petit-déjeuner jusqu'à l'heure où je me couchais"

Ce jeudi, après la cérémonie protocolaire, Victor Langellotti pouvait savourer le chemin accompli, lui qui a failli tout gâcher. Malgré son passage professionnel, le Monégasque a connu des premiers mois compliqués en pro, en raison d'une dépendance aux jeux vidéo et plus particulièrement à FIFA, la simulation de football. "Je ne vivais plus avec mon père et il n'y avait personne pour me contrôler. J'ai commencé à jouer 2 à 3 heures par jour et je suis arrivé au point où je ne faisais pratiquement rien d'autre que jouer, a déclaré celui qui est employé depuis ses débuts par une formation espagnole de deuxième division. Je n'avais plus de vie sociale : je jouais à FIFA du petit-déjeuner jusqu'à l'heure où je me couchais, à 5 heures du matin le lendemain".

"J'étais devenu une personne agressive. Chaque fois que je perdais un match, je m'énervais et je cassais des choses, a ajouté Langellotti, dans des propos rapportés par Relevo. À cette époque, j'étais devenu accro : s'ils me prenaient ma Playstation, je prenais mon ordinateur personnel. C'est ma petite amie qui m'a fait bouger: 'Réveille-toi, que fais-tu de ta vie?', m'a-t-elle dit. J'avais réalisé mon rêve de faire du vélo et je le jetais à la poubelle."

Au moment où on lui a annoncé sa sélection au championnat d'Europe 2020, décidée par son père, Victor Langellotti pesait 15 kilos de plus que son poids actuel sur le Tour d'Espagne. "J'ai décidé de me fixer cette course comme objectif et d'y arriver de la meilleure façon possible. J'ai donc vendu la Play, la Xbox, la Switch et aussi l'ordinateur", a rapporté Langellotti. Un choix finalement payant, pour celui qui ambitionne avant tout de terminer ce Tour d'Espagne.