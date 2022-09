Vuelta: deuxième du général, Roglic abandonne après sa lourde chute de fin de 16e étape

Victime d'une grosse chute dans le finale de la 16e étape de la Vuelta mardi, Primoz Roglic est contraint à l'abandon, annonce ce mercredi la Jumbo Visma. Le Slovène était deuxième du classement général.

La poisse. Triple tenant du titre, le Slovène Primoz Roglic, qui occupait la deuxième place du classement général du Tour d'Espagne 2022, a dû abandonner ce mercredi à la suite de sa chute survenue la veille à l'arrivée de l'étape, a annoncé sa formation cycliste.

"Malheureusement, (il) ne sera pas au départ de la 17e étape, à la suite de sa chute d'hier (mardi). Remets-toi vite champion!", a écrit la Jumbo-Visma sur son compte twitter. "Tu avais des plans ambitieux pour les derniers jours, mais malheureusement il était dit que ça ne se passerait pas ainsi", a ajouté la formation néerlandaise.

Lauréat des trois dernières éditions, le leader de la Jumbo était sur une pente ascendante après un début de Vuelta difficile: revenu à moins de deux minutes du maillot rouge, le Belge Remco Evenepoel (Quick Step), il a attaqué mardi au pied de la bosse finale, dans les trois derniers kilomètres. Mais le Slovène de 32 ans a connu une double malchance: surpris par cette attaque, Evenepoel, distancé, a connu une crevaison dans ce final, bénéficiant alors du règlement le classant dans le même temps que le premier peloton.

Le coude et le genou en sang

Rejoint par trois coureurs (Mads Pedersen, Patrick Ackermann, Danny van Poppel et Fred Wright), Roglic a lui mené grand train, avant de chuter violemment peu après avoir lancé son sprint, à quelques encablures de la ligne. Il s'est relevé tant bien que mal, et a franchi l'arrivée mais est ensuite resté un long moment, hagard, avec un coude et un genou en sang.

Un temps incertain pour cette Vuelta après un abandon sur chute -déjà- au Tour de France en juillet, le Slovène pointait mercredi matin à 1'26 d'Evenepoel. Le jeune Belge n'a désormais plus qu'un seul adversaire, en la personne de l'Espagnol Enric Mas (Movistar), qui récupère la deuxième place, à 2'01. La Vuelta a abordé sa dernière semaine, les coureurs s'élançant mercredi pour une étape de 162,3 km, avec une nouvelle arrivée en altitude, au monastère de Tentudia.