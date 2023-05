Giro (15e étape): McNulty s'impose à Bergame, Armirail perd du temps mais reste en rose

Brandon McNulty (UAE Team Emirates) s'impose sur la 15e étape du Giro au terme d'une longue échappée. Le Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ) conserve son maillot rose de leader à la veille de la journée de repos.

Une frayeur sans conséquence pour Bruno Armirail. Malgré une accélération de Joao Almeida dans les derniers kilomètres de la 15e étape du Giro, remportée par Brandon McNulty, et quelques secondes de perdues sur les favoris du général, le Français conserve son maillot rose de leader, endossé ce samedi à Cassano Magnago.

Un parcours vallonné se présentait ce dimanche entre Seregno et Bergame. Cette étape était ainsi propice à une échappée, qui s’est encore jouée la victoire. Dans le groupe d’une quinzaine de coureurs, plusieurs grands noms y figuraient, à l’instar de Rubio et Healy, déjà vainqueurs sur ce Giro, Mollema ou McNulty, ainsi que Bidard du côté français.

Healy allume la mèche, McNulty le rattrape et règle le sprint

Après plusieurs tentatives vaines, la situation s’est définitivement décantée dans la dernière ascension du jour, le Roncola Alta. À 34 kilomètres de l’arrivée, Ben Healy est parti dans un raid en solitaire. Rejoint par Brandon McNulty dans la descente, les deux coureurs n’ont finalement pas résisté au retour de Marco Frigo, revenu sous la bannière des dix derniers kilomètres. Le coureur américain a réglé le sprint sans difficulté, malgré un nouveau retour de l'invité surprise dans le dernier kilomètre.

Dans le peloton, si les Groupama-FDJ du maillot rose Bruno Armirail ont longtemps géré l’écart, ils ont laissé la place aux Jumbo-Visma dans l’ultime ascension. Mais une fois de plus, il n’y a eu aucun mouvement parmi les favoris jusque dans les derniers hectomètres. Le coureur français a pu conserver sa tunique de leader sans trop trembler, après avoir passé la ligne à 7'26'' du vainqueur du jour. Le groupe des favoris était arrivé depuis 33 secondes, après une accélération d'Almeida dans les rues de Bergame.

Armirail conserve une minute d'avance avant la terrible étape de mardi

Le classement général est donc inchangé et toujours dominé par Armirail, qui compte à présent 1’08'' d’avance sur Thomas et 1’10'' Roglic à une semaine de la grande arrivée à Rome. Après le repos ce lundi, les rescapés de ce 106e Giro auront une journée éprouvante à négocier ce mardi, avec une 16e étape longue de 203 km et jonchée de quatre ascensions. L’arrivée sera jugée au sommet de la dernière, dont le profil de 21 km s’annonce terrible.