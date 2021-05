Giro (1ère étape): Ganna survole le chrono et prend le maillot rose

Trop fort pour la concurrence, l'Italien Filippo Ganna a remporté ce samedi la première étape du Tour d'Italie, un contre-la-montre tracé dans la ville de Turin. Spécialiste de l'exercice solitaire, il endosse le maillot rose de leader.

Filippo Ganna est le premier leader de la 104e édition du Giro. Le rouleur italien de 24 ans (Ineos) s'est adjugé ce samedi à Turin le contre-la-montre inaugural de ce Tour d'Italie, long de 8600 mètres. Le champion du monde de la discipline a frappé fort pour gagner le droit d'endosser le maillot rose, lui qui avait remporté quatre étapes du Giro l'an dernier. Aérien, il s'est imposé devant son compatriote Edoardo Affini (Jumbo-Visma), repoussé à dix secondes. L'Auvergnat Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), qui espérait être le premier Français à revêtir le maillot rose de leader depuis Laurent Jalabert en 1999, a échoué à la cinquième place.

Evenepoel en forme

Chez les favoris à la victoire finale, le grimpeur russe Aleksandr Vlasov (Astana) a montré qu'il était en forme en terminant 11e. Tout comme le prodige belge Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), au départ de son premier grand Tour, neuf mois après sa terrible chute et sa grave blessure lors du Tour de Lombardie. Surtout attendu en électron libre sur les trois semaines de course, voire mieux s'il se sent capable de jouer les premiers rôles au général, il s'est classé 7e, à 19 secondes du vainqueur du jour.

Pavel Sivakov (Ineos), Hugh Carthy (Education-Nippo), Simon Yates (BikeExchange) et Egan Bernal (Ineos) ont terminé à une trentaine de secondes de Ganna. Romain Bardet (DSM), qui porte les espoirs français en l'absence de Thibaut Pinot, a dû se contenter de la 91e place, à 52 secondes.

Ce chrono constituait le premier acte d'un week-end qui se poursuivra dimanche par une étape de plaine, entre Stupinigi et Novare, destinée aux sprinteurs. Dylan Groenewegen, de retour dans le peloton après avoir purgé une suspension de neuf mois pour la chute de Fabio Jakobsen l’été dernier sur le Tour de Pologne, sera très observé. Le Néerlandais bataillera avec Caleb Ewan, Peter Sagan ou encore Fernando Gaviria.