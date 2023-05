Giro: le calvaire se poursuit pour la Quick-Step, qui enchaîne les forfaits à cause du Covid-19

Après le forfait surprise de Remco Evenepoel, juste après avoir récupéré le maillot rose de leader, l'équipe Soudal Quick-Step fait face à une avalanche de forfaits sur le Giro en raison de tests positifs au Covid-19.

On l'avait presque oublié, ce Covid-19. Mais il se rappelle cruellement à la Quick-Step sur le Giro 2023. Après avoir perdu son leader Remco Evenepoel, forfait pour cause de test positif juste après avoir récupéré le maillot rose dans le contre-la-montre dimanche, la formation annonce les retraits de Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke et Martial Cattaneo.

Mardi, l’Australien Callum Scotson (Jayco-AlUla) et l’Estonien Rein Taaramäe(Intermarché-Circus-Wanty) avaient eux aussi dû renoncer. Andrea Vandrame, le puncheur d’AG2R-Citroen, a également déclaré forfait.