Giro: Remco Evenepoel chute lourdement sous la pluie

Le champion du monde et deuxième du classement général du Tour d'Italie est tombé lors de la 5e étape.

Etape très pluvieuse sur le Giro qui a vu Thibaut Pinot éviter de peu une chute dans une descente très mouillée, mais c'est semble-t-il un chien non tenu en laisse qui a fait lourdement chuter le champion du monde et deuxième du classement général du Tour d'Italie, Remco Evenepoel, à plus de 150 kilomètres de l'arrivée à Salerne.

Attendu par ses coéquipiers et pas attaqué par le peloton, le maillot arc-en-ciel a pu recoller au peloton après avoir rassuré ses supporters d'un petit mouvement à la caméra. Reste à voir quelles conséquences aura cette chute sur la suite de la compétition.

Plus tôt dans l'étape, Thibaut Pinot, présent dans l'échappée, avait éviter la chute dans une descente très glissante.

>> Plus d'infos à venir sur le Giro et la chute de Remco Evenepoel.