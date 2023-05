Giro: un coureur autorisé à courir malgré un test positif au Covid

Testé positif au Covid lors de la journée de repos ce lundi, Sven Erik Bystrøm a reçu l'autorisation de prendre le départ de la 10e étape du Tour d'Italie. Selon son équipe Intermarché-Circus-Wanty, le Norvégien est asymptomatique.

La première journée de repos a été mouvementée. Dimanche soir, le peloton du Tour d'Italie apprenait avec stupeur l'abandon du leader de la course Remco Evenepoel, testé positif au Covid quelques heures après sa victoire dans le contre la montre de la neuvième étape. Contrairement au Belge, Sven Erik Bystrøm prendra le départ de la 10e étape ce mardi, malgré un test positif au Covid.

"En consultation avec notre équipe médicale et le médecin en chef de l'organisateur RCS et de l'Union cycliste internationale (UCI), suite à un test COVID positif, et conformément au protocole médical de l'UCI, Sven Erik Bystrøm continuera le Tour d'Italie", a déclaré lundi soir son équipe Intermarché-Circus-Wanty.

"Sven Erik Bystrøm a subi de multiples examens médicaux qui n'ont révélé aucun symptôme ni contre-indication à la pratique sportive, a poursuivi la formation belge. Par conséquent, comme le prévoit le règlement de l'UCI pour les cas asymptomatiques, il prendra le départ de la 10e étape mardi."

Interrogé par Eurosport Norvège avant le communiqué de sa formation, l'intéressé avait justifié sa décision: "Si chaque coureur doit abandonner après un test positif, il n'y aura presque plus personne à Rome (l'arrivée finale, NDLR)." Bystrøm prétend qu'il s'est juste senti "fatigué" en raison du virus mais qu'il n'a pas eu de fièvre par exemple. "J'ai l'impression que la maladie est sortie de mon corps", a conclu le Norvégien de 31 ans.

Retour d'un protocole sanitaire

Lors du dernier Tour de France, Bob Jungels avait été également autorisé à courir malgré un test positif au Covid deux jours avant le départ de la course. Le Luxembourgeois s'était finalement imposé lors de la neuvième étape. En fin de contrat, Sven Erik Bystrøm, champion du monde espoirs en 2014, visera lui aussi un succès d'étape à la faveur d'une échappée.

Ce lundi, Mauro Vegni, qui dirige le Tour d'italie, a annoncé le retour d'un protocole sanitaire pour les deux dernières semaines du Giro. Les masques seront ainsi de nouveau en vigueur, aussi bien aux départs qu'aux arrivées, pour les personnes qui entreront en contact avec les coureurs.

Interrogé par la Gazzetta dello Sport, le patron du Giro a indiqué aussi que la Soudal-QuickStep a agi de manière "autonome" dans le retrait de Remco Evenepoel. En clair, l'équipe belge n'a pas effectué le protocole habituel après le test positif de son coureur, décidant seule de le renvoyer chez lui pour des raisons de santé.