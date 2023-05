Giro (9e étape): Evenepoel gagne d'un souffle le chrono et reprend le maillot rose, le suspense reste entier

Le Belge Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a remporté pour une seconde seulement la 9e étape du Tour d'Italie, un contre-la-montre individuel de 35 km, et retrouvé le maillot rose de leader dimanche à Cesena.

Coup double pour Remco Evenepoel. Vainqueur du contre-la-contre pour un souffle, le coureur belge signe sa deuxième victoire dans ce Giro et récupère le maillot rose. Le champion du monde, qui avait survolé le chrono inaugural il y a une semaine, s'est imposé avec moins de maîtrise.

Ce dimanche, sous la pluie et dans le froid, il a donc été moins souverain, devançant les Britanniques d'Ineos, Geraint Thomas et Tao Geoghegan Hart, de respectivement une et deux secondes seulement. Le Français Bruno Armirail signe une belle 5e place, juste derrière son coéquipier Stefan Küng, 4e.

Le suspense reste entier au classement général, Sivakov dans le top 10

Remco Evenepoel, qui avait cédé son maillot rose au Norvégien Tobias Leknessund mardi, reprend par la même occasion la tête du classement général. Il compte désormais 47 secondes d'avance sur son grand rival, le Slovène Primoz Roglic (3e), qui a fortement limité la casse dans ce nouveau chrono, avant la journée de repos lundi.

Geraint Thomas (2e) est désormais intercalé, avec 45 secondes de retard, alors que son coéquipier Tao Geoghegan Hart (4e) est juste derrière, à 50 secondes. Joao Almeida rétrograde au 5e rang (+1'07). Premier Français, Pavel Sivakov gagne deux places et fait son entrée dans le top 10 (10e à 3'00).