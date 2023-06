Giro: vingt-quatre coureurs juniors exclus pour tricherie, après s'être accrochés à des voitures

Vingt-quatre participants du Giro Next Gen ont été disqualifiés par les organisateurs après avoir triché lors de la quatrième étape disputée ce mercredi. Les cyclistes ont été filmés par des spectateurs en train de s’accrocher à des voitures et à des motos pendant une ascension difficile.

Quand on a grandi à l’époque des smartphones et autres réseaux sociaux, cela fait tâche. Les organisateurs du Giro Next Gen ont annoncé la disqualification de vingt-quatre coureurs au terme de la quatrième étape disputée ce mercredi entre Morbegno et Passo dello Stelvio.

Si le Norvégien Johannes Staune-Mittet s’est imposé dans l’ascension du col alpin au bout de 119km de course et a enfilé le maillot rose de leader, d’autres cyclistes engagés sur cette épreuve réservée aux coureurs de moins de 23 ans ont eu plus de mal dans cette dernière difficulté. A tel point qu’ils se sont accrochés à des voitures d’équipes ou des motos de police.

Des amendes pour les tricheurs

Ne pensant pas être filmés pendant leur ascension, les coureurs se sont même parfois massés autour du véhicule et se sont laisser tirer de longs moments. Si l’image est déjà assez amusante en soi, elle le devient encore plus quand certains de ces tricheurs aperçoivent que la séquence est immortalisée par un spectateur et qu’ils lâchent aussitôt la voiture pour se mettre en danseuse.

La direction de course n’avait pas immédiatement eu connaissance de cet incident mais a décidé d’exclure toutes les personnes impliquées après la diffusion de vidéo sur les réseaux sociaux, les cyclistes et les quatre directeurs sportifs qui conduisaient les voitures.

Outre leur disqualification du Giro next Gen, tous les contrevenants ont aussi été sanctionnés d’une amende de 100 francs suisse chacun (environ 102 euros) et pénalisés par un retrait de 25 points au classement UCI.