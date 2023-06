Tour de France: Pinot espère avoir avoir la même forme "qu'en sortant du Giro"

En juillet, Thibaut Pinot va prendre part à son dernier Tour de France, ainsi que l'a révélé ce mardi son équipe, la Groupama-FDJ. La coqueluche du public français espère être en grande forme pour cette dernière danse.

La Groupama-FDJ a annoncé mardi avoir sélectionné Thibaut Pinot pour disputer le Tour de France, au départ de Bilbao le 1er juillet prochain. Une dernière sortie sur la Grande Boucle que l'intéressé n'a pas manqué d'apprécier. "Je suis très heureux de faire mon dernier Tour de France. Avec la forme que j'avais en sortant du Giro (6-28 mai), et que j'ai toujours maintenant, quinze jours après, ça aurait été frustrant de ne pas faire partie de cette équipe", a reconnu le coureur de 33 ans, inclus dans la liste de la Groupama-FDJ au détriment, notamment, de son compatriote Arnaud Démare.

Un stage à La Clusaz en vue du Tour de France

Cinquième au classement général sur les routes italiennes en mai, Thibaut Pinot a taché de se reposer depuis, et prépare désormais minutieusement son dernier Tour. "La gestion entre le Giro et le Tour de France s'est bien passée. J'ai récupéré la première semaine, puis la deuxième, j'ai roulé selon l'envie, j'ai profité de chez moi, de la nature. Cette semaine, je suis à La Clusaz pour un stage de préparation, avec la reconnaissance de plusieurs étapes qui sont dans le coin", a confié le grimpeur, à neuf jours des championnats de France (22-25 juin).

Sélectionné pour épauler David Gaudu et chasser les étapes, le leader d'équipe de la Groupama-FDJ, Pinot s'attelera aussi à répondre présent physiquement pour profiter de ses derniers coups de pédale sur les routes du Tour. "Un Tour de France réussi, c'est un Tour où je peux m'épanouir et exprimer ce que j'ai dans les jambes. En termes de résultats, ce sera en fonction de l'équipe. J'espère avoir les jambes que j'avais au Giro, mais il n'y pas de raison pour que je ne sois pas dans l'allure", a ainsi déclaré le coureur vainqueur de trois étapes (2012, 2015, 2019), "motivé pour faire le plus beau Tour de France possible".