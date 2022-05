Tour d'Italie: Hindley remporte le général, Nibali fait ses adieux au Giro

Après avoir pris le maillot rose ce samedi, Jai Hindley a remporté le Tour d'Italie ce dimanche à Vérone. L'Australien a resisté à Richard Carapaz sur le dernier contre-la-montre, remporté par Matteo Sobrero.

Jai Hindley tient sa revanche. Il y a deux ans, il avait été dépossédé du maillot rose sur le dernier contre-la-montre. Cette fois, il n'y avait plus vraiment de suspense après la prise de pouvoir impressionnante de l'Australien au Passo Fedaia, qui a assuré le coup ce dimanche pour remporter le Giro, la plus grande victoire de sa carrière.

Richard Carapaz, leader hier matin et relégué à quasiment une minute et trente secondes hier soir, n'avait plus les moyens de renverser la course. Sur un chrono remporté par Matteo Sobrero, Hindley n'a concédé que 7 secondes à son rival équatorien dans les rues de Vérone, là où Carapaz avait ramené le maillot rose en 2019.

Les adieux de Nibali, 4e

Jai Hindley aura été le plus fort en montagne sur ce Tour d'Italie, vainqueur au Blockhaus et jamais lâché ensuite par ses rivaux du classement général. Au classement général, il devance donc Carapaz et Mikel Landa, qui goûte pour la deuxième fois ua podium d'un Grand Tour après le Giro 2015.

Vincenzo Nibali termine l'épreuve à la 4e place et fait ses adieux au Giro qu'il a remporté à deux reprises. A 37 ans, le "Squale" avait pris le départ de la course pour aider son leader Miguel Angel Lopez. L'abandon du Colombien lui a laissé les mains libres pour aller décrocher son meilleur résultat sur trois semaines depuis 2019.