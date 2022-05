Giro (14e étape): Simon Yates prend l'étape, Carapaz endosse le maillot rose

Le Britannique Simon Yates a levé les bras à Turin lors de la 14e étape du Giro ce samedi. Le coureur de la BikeExchange devance Jai Hindley et Richard Carapaz. Ce dernier dépossède Juan Pedro Lopez du maillot rose.

Le Britannique Simon Yates (BikeExchange) a enlevé en solitaire samedi la 14e étape du Giro, très intense et mouvementée sous la chaleur de Turin. Yates, déjà vainqueur de la deuxième étape contre-la-montre en Hongrie, a remporté son sixième succès d'étape dans le Giro. Le Britannique (29 ans) a perdu pied au classement dimanche dernier dans le Blockhaus. Le vainqueur de la Vuelta 2018 s'est concentré ensuite sur les victoires d'étapes. Le champion olympique, l'Equatorien Richard Carapaz (Ineos), a endossé le maillot rose de leader après cette tense étape de 147 kilomètres qui a provoqué des écarts conséquents.



Sur la ligne, Yates a battu d'une quinzaine de secondes un trio de contre-attaquants. L'Australien Jai Hindley a pris la deuxième place devant Carapaz et le vétéran italien Vincenzo Nibali (37 ans).

Lopez craque sous la pression des Bora

L'Espagnol Juan Pedro Lopez, en tête du classement depuis la 4e étape à l'Etna, a perdu plus de quatre minutes. Lopez a lâché prise dans l'avant-dernière montée, sur une attaque de Carapaz portée à 28 kilomètres de l'arrivée. L'Equatorien a plafonné ensuite et a été rejoint dans la dernière ascension par Hindley et Nibali, puis par Yates.



La course a commencé à prendre tournure dans la première des deux ascensions de Superga, la colline qui surplombe Turin, à près de 80 kilomètres de l'arrivée. Sous l'impulsion de l'équipe Bora (Kelderman surtout), les coureurs du classement général ont pris les devants à l'exception du Portugais Joao Almeida, qui a fini par rentrer, du Français Guillaume Martin et de l'Espagnol Alejandro Valverde.

Carapaz en rose, Hindley et Almeida en embuscade



Au classement général provisoire, Carapaz précède désormais Hindley de 7 secondes et Almeida de 30 secondes. L'Espagnol Mikel Landa occupe la quatrième place, à 59 secondes. Carapaz (28 ans) a gagné le Giro 2019 alors qu'il courait pour l'équipe Movistar. Il est monté l'an passé sur le podium du Tour de France (3e) avant de conquérir le titre olympique aux JO de Tokyo.



Dimanche, la 15e étape arrive en altitude (1611 m) dans le val d'Aoste. Le parcours de 177 kilomètres comporte deux ascensions de première catégorie avant la montée finale, classée en deuxième catégorie, jusqu'à Cogne.