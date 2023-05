Tour de Bretagne: l’énorme chute collective du peloton sur une route transformée en chemin de boue par un agriculteur

A plus de 80km de l’arrivée de la 6e étape du Tour de Bretagne, dimanche, une cinquantaine de coureurs a chuté sur une route rendue glissante à cause de la boue. Un gadin impressionnant qui a contraint les organisateurs à annuler la course.

Un énorme strike. Il y a eu de la casse, dimanche lors de la sixième étape du Tour de Bretagne entre Châteaubriant et Plancoët. A un peu plus de 80km de l’arrivée, le peloton a été victime d’une très impressionnante chute collective. Si les six échappés ont pu éviter la gamelle, ce ne fut pas le cas d’une cinquantaine de coureurs lancés à leur poursuite à pleine vitesse sur une petite route bitumée mais devenue boueuse après qu’un agriculteur a déposé sa terre à côté de son champ.

"Un bain de boue de 20 mètres"

"C’était un moment que je n’oublierai jamais, a réagi le Suisse Simon Pellaud, le leader du Tour de Bretagne, au micro de France 3 Bretagne. Une chute incroyable, un bain de boue de 20 mètres. On est que quatre coureurs à ne pas être tombés. Voir 100% du peloton s’effondrer, c’était impressionnant. Un motard nous avait annoncé le danger, on ne peut rien dire, mais ça fait peur..."

On ne déplore aucun blessé grave mais quatre coureurs ont été hospitalisés à Dinan et Rennes indique Ouest-France. Toutes les ambulances ont été sollicitées pour aider les coureurs. Face au chaos, les organisateurs ont décidé d’interrompre définitivement la course et d’annuler cette étape. La septième et dernière étape du Tour de Bretagne se déroulera normalement ce lundi avec au programme 163 km entre Piré-Chancé et Châteaugiron.