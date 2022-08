Tour de Burgos: critiqué pour avoir levé les bras après la violente chute, Roosen s’explique

Critiqué pour avoir célébré sa victoire au sprint après une violente chute massive mercredi sur le Tour de Burgos, Timo Roosen explique ne pas avoir vu ce qu’il s’était passé derrière lui.

Après la grosse frayeur, l’indignation. L’équipe Jumbo Visma s’est retrouvée au cœur des critiques mercredi à l’issue de la deuxième étape du Tour de Burgos où elle a signé un triplé avec la victoire du Néerlandais Timo Roosen devant ses équipiers, l'Italien Edoardo Affini et l'Australien Chris Harper. Les trois hommes se sont retrouvés seuls en tête après une terrible chute collective à 500 mètres de l’arrivée, provoquée involontairement par David Dekker (un autre membre de la Jumbo-Visma) déséquilibré par un ralentisseur alors qu’il était en troisième position dans le peloton.

Après avoir été éjecté de son vélo, il a entraîné la majorité des participants au sol, permettant à ses trois équipiers de franchir la ligne d’arrivée sans concurrence. Respectivement premier et deuxième, Timo Roosen et Edoardo Affini ont alors levé les bras pour célébrer leur domination. Un geste jugé déplacé et indécent par des nombreux suiveurs.

"Nous n'avions aucune idée de ce qui s'était passé derrière nous"

Face à la polémique, Roosen s’est défendu sur les réseaux sociaux dans la soirée, mercredi. "Aucune raison de me féliciter, a-t-il écrit sur son compte Twitter. J'espère que tout le monde va bien après l'énorme crash. Je souhaite un prompt rétablissement aux coureurs concernés. Nous n'avions aucune idée de ce qui s'était passé derrière nous, et que c'était une chute de cette ampleur. Si nous avions su, nous n'aurions jamais célébré."

Roosen a aussi obtenu le soutien de David Dekker, à l’origine de la chute. "Je vois des gens se plaindre au sujet de l’enthousiasme et du bonheur de mes équipiers Timo (alors qu'il gagne une course!) et Edoardo, a-t-il écrit. Ils ne savaient pas ce qui se passait et avec cette vitesse, près de l'arrivée c’était impossible de savoir. Je ne me plains pas, donc personne ne devrait faire ça à mon avis." Dekker a aussi donné des nouvelles rassurantes ("je suis OK au regard de ce qui s’est passé. Rien de cassé a priori sauf mon moral, mais j’ai beaucoup de blessures").

Le Français Damien Touzé (AG2R-Citroën), pris dans la chute comme de nombreux autres coureurs, a été sévèrement touché. Il souffre d’un traumatisme crânien et d’une commotion cérébrale.