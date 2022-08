Cyclisme sur piste: Walls montre ses blessures après son effrayante chute dans le public

Le cycliste sur piste Matt Walls, victime d’une effrayante chute dans le public dimanche lors des Jeux du Commonwealth dimanche à Londres, a diffusé une photo de ses blessures au visage.

L’accident faisait froid dans le dos. Dimanche, Matt Walls, cycliste sur piste, a atterri dans le public après une incroyable chute lors des qualifications de la course scratch lors des jeux du Commonwealth, au vélodrome de Londres. Alors que les concurrents étaient lancés à grande vitesse, deux d’entre eux - le Néo-Zélandais George Jackson et l'Australien Josh Duffy - ont chuté et Walls est passé par-dessus la balustrade qui le séparait des spectateurs. Evacué sur une civière, il avait été hospitalisé avant de donner des nouvelles rassurantes sur les réseaux sociaux dans la soirée.

Seulement quelques points de suture sur le front

"Je m’en suis en quelque sorte sorti sans blessures graves, juste quelques points de suture et assez défoncé", avait-il écrit. Lundi soir, le Daily Mail a diffusé une photo de Walls sur son lit d’hôpital. Il y apparait souriant mais avec le front en sang et quelques brûlures sur les bras. Le champion olympique de l’Omnium lors des derniers JO de Tokyo avait quitté l’hôpital dès dimanche soir avec seulement quelques points de suture sur son front coupé.

Interrogé par les Daily Mail, les parents de Walls ont raconté leur grande frayeur alors qu’ils suivaient la compétition à la télévision. "Je regardais les Jeux en direct à la télévision et Lorraine (la maman, ndlr) a couru de l’hôtel au vélodrome après avoir entendu parler de l'accident, a déclaré le père, Larry. C'était un moment horrible mais après 45 minutes, nous avons entendu que Matt était conscient et Lorraine est arrivée au vélodrome et nous avons tous pu nous détendre. La petite amie de Lorraine et Matt, Fleur, lui a rendu visite à l'hôpital et il était en bonne forme et a été renvoyé le soir à l'hôtel."

Au total, trois concurrents (Matt Walls, Matt Bostock et Derek Gee) et deux spectateurs avaient reçu des soins lors de cette incroyable chute qui a finalement occasionné plus de peur que de mal.