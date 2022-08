Tour de France: Quintana "nie" avoir pris un médicament interdit et prépare sa riposte

Nairo Quintana a assuré dans un communiqué qu'il allait faire appel de la décision de l'UCI, qui l'a disqualifié du dernier Tour de France en raison de la présence de tramadol lors de deux contrôles. Le leader de l'équipe Arkéa-Samsic, qui n'est pas suspendu, confirme aussi son intention de participer au Tour d'Espagne dont le départ sera donné ce vendredi.

Nairo Quintana va se défendre. Ce mercredi, l'Union cycliste internationale (UCI) a annoncé que le coureur colombien était disqualifié du dernier Tour de France, où il a terminé à la sixième place. En cause: deux contrôles sur la course, les 8 et 13 juillet, où des traces de tramadol ont été retrouvées dans le sang du coureur.

Si l'usage de tramadol n'est pas interdit par l'Agence mondial antidopage (AMA), le médicament est banni par l'UCI dans son règlement médical depuis le 1er mars 2019. Nairo Quintana, qui n'a donc pas violé les règles antidopage, est uniquement disqualifié de la Grande Boucle et peut encore courir.

Le leader de la formation Arkéa-Samsic a appris la nouvelle alors qu'il se trouvait aux Pays-Bas en vue du Tour d'Espagne, dont le départ sera donné ce vendredi depuis Utrecht. "Aujourd'hui (mercredi, NDLR), j'ai été surpris d'apprendre que l'UCI avait annoncé une infraction pour l'utilisation du tramadol. J'ignore totalement l'utilisation de cette substance et je nie l'avoir utilisée dans ma carrière, a réagi Quintana dans un communiqué. Avec mon équipe d'avocats, nous épuisons toutes les procédures pour assurer ma défense."

Nairo Quintana dispose de 10 jours pour faire appel de la décision de l'UCI auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS). Si la sanction se confirme, le Colombien sera sous le coup d'une suspension de cinq mois en cas de deuxième infraction puis neuf mois de mise à l'écart s'il récidive une troisième fois.

Quintana va participer à la Vuelta dès ce vendredi

Le cycliste de 32 ans n'a donc perdu, sauf décision contraire du TAS, que le résultat sportif de son dernier Tour de France. "Je veux aussi confirmer que je participerai à la Vuelta, sur mon vélo en donnant le meilleur de moi-même pour mon équipe, mon pays et mes supporters", a indiqué Quintana, qui emmène Arkéa-Samsic pour le Tour d'Espagne, dernière course de trois semaines de la saison.

De son côté, l'équipe Arkéa-Samsic "a pris connaissance" de la notification de l'UCI. "Par ailleurs, cette infraction au règlement médical de l'UCI n'entraîne pas de suspension pour le coureur", rappelle la structure bretonne, qui "n'apportera aucun autre commentaire" à ce stade de l'affaire.

Après le Tour de France 2020, Nairo Quintana avait été lié avec son frère Dayer à une enquête préliminaire pour des soupçons de dopage pour "la découverte de nombreux produits de santé dont des médicaments dans leurs affaires personnelles, mais également et surtout une méthode pouvant être qualifiée de dopante", Nairo Quintana avait assuré alors être propre et qu'il s'agissait de compléments alimentaires. Aucune sanction sportive n'avait été prononcée ensuite, ni par son équipe ni par l'UCI.