Tour de France: Nairo Quintana disqualifié pour infraction médicale

Nairo Quintana (Team Arkéa-Samsic) a été disqualifié du dernier Tour de France, annonce ce mercredi l’UCI. Le coureur colombien avait pris la sixième place du classement général à Paris. Quintana a été sanctionné pour deux contrôles positifs au tramadol, un puissant antidouleur dont l'usage est interdit en compétition depuis le 1er mars 2019.

L’Union cycliste internationale précise toutefois que l’utilisation du tramadol ne constitue pas une violation des règles antidopage. Il s'agit "seulement" d'une infraction au règlement médical de l’UCI, instauré "dans le but de protéger la sécurité et la santé des coureurs compte tenu des effets secondaires de cette substance". Le coureur a dix jours devant lui pour faire appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Trois Français dans le top 10

Bien trop esseulé au sein de la formation bretonne Arkéa-Samsic à laquelle il appartient, le grimpeur colombien Nairo Quintana n’a pas réussi à accrocher une victoire d’étape à son tableau de chasse, ni à monter sur le podium, une ambition qui figurait sur la liste de ses objectifs. Quintana avait fait forte impression en terminant 2e de la fameuse 11e étape, qui avait vu Tadej Pogacar perdre pied et Jonas Vingegaard lui ravir le maillot jaune au sommet du col du Granon.

Quatrième du classement général au soir de la 16e étape, Quintana a perdu du temps après l'étape d'Hautacam, et sa place dans le top 5 le surlendemain à l'issue du dernier chrono couru entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. La disparition au classement de Nairo Quintana fait les affaires des Français, puisque Romain Bardet (Team DSM) intègre le top 6 et Valentin Madouas (Groupama-FDJ) le top 10. Avec David Gaudu (Groupama-FDJ), ils sont donc trois à figurer parmi les dix meilleurs cette année.