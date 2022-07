Tour de France (11e étape): énorme coup de Vingegaard, qui s'offre l'étape et le maillot jaune, Pogacar en détresse

En patron, Jonas Vingegaard a remporté ce mercredi la 11e étape du Tour de France, l'une des plus dures de cette 109e édition, entre Albertville et le Col du Granon Serre-Chevalier. Il a profité de l'énorme défaillance de Tadej Pogacar et est le nouveau maillot jaune. Le Slovène n'est plus que troisième du général, derrière son rival danois et Romain Bardet.

Oui, il y a bien du suspense sur le Tour de France. Ceux qui pensaient que tout était plié peuvent aujourd'hui revoir leur jugement. Troisième du classement général au départ ce matin de la 11e étape, Jonas Vingegaard est le nouveau porteur du maillot jaune de leader. Il l'a emporté en patron en haut du Col du Granon Serre-Chevalier et a profité de l'énorme défaillance de Tadej Pogacar.

Au lendemain de la victoire de Magnus Cort Nielsen à Megève, le peloton avait rendez-vous ce mercredi avec l’une des tracés les plus redoutés de cette 109e édition. Tous les ingrédients étaient réunis pour avoir droit à une sérieuse bagarre alpine. Et le public n’a pas été déçu. Dès l'ascension de la deuxième difficulté du jour, le col du Télégraphe (11,9km à 7,1%), la Jumbo-Visma a pris les choses en main pour tester le maillot jaune. C’est ensuite dans le mythique Galibier, grimpé par sa face nord (17,7km à 6,9%), que Pogacar a été attaqué de toute part par le duo Vingegaard-Roglic.

Pogacar a fini par craquer

Longtemps, il n'a pas cédé. Longtemps, il n'a lâché aucun centimètre. Même esseulé, la faute à une formation UAE Team Emirates loin d’être au niveau de la puissante Jumbo-Visma, le Slovène de 23 ans a donné l'impression de maîtriser la concurrence. Le double tenant du titre a d'abord répondu à chaque tentative de déstabilisation et semblait capable d'assommer le Tour. Jusqu'au col du Granon (11,3 km à 9,2%). A cinq kilomètres du but, Vingegaard a porté une énième attaque. Et cette fois, à la surprise générale, Pogacar n'a pas été capable de réagir. Le Danois de 25 ans, deuxième l'an passé, a surgi sur l'occasion pour s'envoler, profitant de la grosse et inattendue craquante de son rival, repris puis dépassé tour à tour par Adam Yates, David Gaudu...

Aérien, Vingegaard a signé un récital en franchissant la ligne en première position - et en larmes - avec 59" d'avance sur le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) et 1'10" sur Romain Bardet (DSM), lui aussi dans une très, très grande forme. Le top 5 de l'étape du jour a été complété par Geraint Thomas (Ineos, +1'38") et David Gaudu (Groupama-FDJ, +2'04"). Pogacar n'est arrivé que septième avec un retard de 2'51" sur le nouveau patron du Tour. Au général, on retrouve désormais Vingegaard en tête avec 2'16" sur Bardet (!) et 2'22" sur Pogacar.

>> Revivez la 11e étape du Tour de France

Après cette journée de folie, le peloton retrouvera jeudi l'Alpe d'Huez après quatre années d'absence, avec une 12e étape entre Briançon et la station de l'Oisans. A noter que trois des quatre derniers vainqueurs d'étape du Tour à l'Alpe d'Huez sont français : Pierre Rolland en 2011, Christophe Riblon en 2013 et Thibaut Pinot en 2015. Un bon signe en ce 14 juillet ?