Arrivée finale du Tour de France 2024 à Nice avec un contre-la-montre pour la dernière étape

En raison des Jeux olympiques à Paris, l'édition 2024 du Tour de France ne s'achèvera pas avec une étape classique sur l'avenue des Champs-Élysées mais avec un contre-la-montre à Nice. Un chrono pour finir, une première depuis 1989.

Un final loin de la capitale, cela n'était pas arrivé depuis 1905. En raison de l'organisation des Jeux olympiques à Paris, le Tour de France 2024 s'achèvera à Nice au lieu des Champs-Élysées, comme pressenti depuis un moment. Cette arrivée exceptionnelle se fera avec un contre-la-montre individuel, selon une annonce faite ce jeudi par la mairie de Nice et les organisateurs.

Le kilométrage du contre-la-montre n'a pas encore été déterminé. La dernière fois que le Tour s'est terminé sur un chrono, c'était en 1989. Le dénouement avait été légendaire: le Français Laurent Fignon avait perdu le maillot jaune pour huit secondes, plus faible écart de l'histoire, face à l'Américain Greg Lemond.

Comme c'est généralement le cas dans une année olympique, le départ de cette 111e édition, qui devrait s'élancer pour la première fois depuis l'Italie et la ville de Florence, sera avancé d'une semaine. La course partira donc le 29 juin et arrivera le 21 juillet 2024, soit cinq jours avant le début des JO.

"Le lieu le plus connu par les étrangers en France après Paris"

"C'était complètement impossible de terminer le Tour à Paris, les forces de police et de gendarmerie auront suffisamment de travail pour ne pas en rajouter", a déclaré Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, dans une interview à L'Équipe.

"La Côte d'Azur nous offrira un cadre d'exception d'un point de vue esthétique, le lieu le plus connu par les étrangers en France après Paris. Partant de Nice et de sa métropole, on va utiliser ce terrain complètement différent pendant tout le week-end, ça va nous permettre de proposer un feu d'artifice final qui sera formidable", a ajouté Christian Prudhomme, qui souligne que Nice propose chaque année "un final à la Hitchcock" sur la course Paris-Nice.

Retour sur les Champs-Élsyées en 2025

Ce Tour 2024 aurait-il pu se terminer ailleurs? "Une autre très grande ville française m'a sollicité, le maire m'a dit qu'il rêvait de ça. Mais nous ne sommes pas allés plus loin", a expliqué Christian Prudhomme.

La plus célèbre course du monde s'est, à l'exception des deux premières éditions en 1903 et 1904 arrivées à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), jusque-là toujours terminée à Paris. D'abord au Parc des Princes (de 1906 à 1967), puis au vélodrome de la Cipale (1968 à 1975) et depuis 1975 sur les Champs-Élysées.

Pour ce Tour pas comme les autres, les organisateurs prévoient ainsi un "week-end final en feu d'artifice" avec d'abord, le samedi, une étape "orientée montagne" au départ de Nice. En 2025, le retour à la normale est déjà programmé. "On sera ravis de retrouver Paris et les Champs-Élysées pour les 50 ans de la première arrivée sur les Champs en 2025", souligne Christian Prudhomme.