"Ce n'est pas le public qui va décider": Madiot donne les conditions pour une participation de Pinot au Tour de France

Au lendemain du Tour d'Italie, que Thibaut Pinot a achevé à la cinquième place avec le maillot de la montagne, Marc Madiot a donné les conditions pour voir son coureur sur le prochain Tour de France. Invité du podcast "Grand Plateau" de RMC, le manager de la Groupama-FDJ n'a écarté aucune option même si une décision devrait être prise rapidement.

Thibaut Pinot a été clair. Dimanche soir, au terme du Tour d'Italie qu'il venait d'achever à la cinquième place, assortie du maillot azzurro de la montagne, celui qui vit sa dernière saison professionnelle a annoncé son souhait d'être sur le prochain Tour de France. Invité ce lundi du podcast "Grand Plateau" sur RMC, le patron de la Groupama-FDJ, Marc Madiot, a expliqué qu'une décision devrait être prise prochainement, sans écarter aucune option.

Madiot veut en savoir plus sur l'état physique de Pinot après le Giro

Après un Giro réussi sur le terrain, Thibaut Pinot "a envie d'aider l'équipe" et se dit "motivé" pour enchaîner avec la Grande Boucle. A 33 ans, qu'il fête ce lundi, le leader emblématique de la Groupama-FDJ se montre plus détendu que jamais à l'heure des adieux. "Cela me fait sourire et plaisir en même temps. Pendant de nombreuses années, c'était la croix et la bannière pour arriver à le convaincre de faire le Tour de France, a retracé Marc Madiot. On arrive à la fin de sa carrière, là où il est le plus libéré et il a envie d'être sur le Tour de France. C'est plutôt une bonne nouvelle mais il reste à valider deux ou trois petites choses à savoir son état physique et son état de récupération, qu'on va pouvoir évaluer dans les prochains jours. En fonction de ça, avec la façon dont on va articuler l'équipe pour le prochain Tour de France, on prendra une décision."

Thibaut Pinot a finalement réussi à jouer sur plusieurs tableaux en Italie, loupant juste de peu par deux fois une victoire d'étape. Mais offensif, le Franc-Comtois est parvenu à valider l'objectif initial du top 5, qu'il avait lui-même fixé. "Il était parti avec l'idée de faire du Thibaut Pinot sur le Tour Italie, ça pouvait être le classement général, une étape ou le maillot de la montagne. A la sortie, ça a été un peu tout ça. Ça démontre que quand Thibaut est en bonne condition physique, surtout en sa dernière année, il court libéré, peut-être tel qu'il aurait dû l'être pendant toute sa carrière, a lâché Madiot. Il est en train de découvrir qu'on n'est pas forcément obligé de se mettre des pressions phénoménales pour obtenir des résultats, c'est pour moi la leçon du Giro le concernant. C'est un coureur hors norme, atypique, qui réalise des choses que peu peuvent réaliser."

"Ce n'est pas le public ni les réseaux sociaux qui vont décider pour moi"

Héros malheureux du Tour de France 2019 et blessé au dos sur l'édition 2020, un mal qui l'handicapera toute la saison 2021, Thibaut Pinot a retrouvé la Grande Boucle en 2022 dans un rôle de chasseur d'étape et en soutien pour David Gaudu. Sur le Tour d'Italie, Pinot s'est montré à un niveau qu'il n'avait plus eu depuis longtemps, de quoi forcément donner envie au public français de le retrouver en juillet. "Dans l'euphorie du moment, tout le monde a envie de m'entendre dire 'oui oui, Thibaut doit faire le Tour'. Je vais essayer d'être plus pragmatique et de répondre à des questions que je dois me poser en tant que patron d'équipe, a tempéré Madiot. Encore une fois, l'idée c'est de construire la meilleure équipe possible. Ce n'est pas le public ni les réseaux sociaux qui vont décider pour moi de la composition. Je ne vais pas être influencé par ça. Après, qu'il y ait des échanges avec les sponsors, c'est normal."

"Sa condition physique est l'élément le plus déterminant parce que même si vous avez envie mais que les voyants physiques sont au rouge, la décision peut se faire différemment, a justifié le patron de l'équipe française. Ensuite, on a une équipe à construire et constituer pour le prochain Tour autour d'un leader affirmé et confirmé (David Gaudu, NDLR) par ses résultats depuis le début de saison. Un Pinot détendu comme il l'a été sur le Giro et au sommet de sa forme physique, ça ne s'écarte pas dans une équipe. Pour l'heure, procédons par ordre et voyons où nous en serons dans quelques jours."

"La plus belle sortie serait d'amener Gaudu sur le podium"

La décision devrait néanmoins intervenir rapidement pour Thibaut Pinot. "Je ne vais pas le laisser languir pendant trois semaines si on me dit dans trois jours que les feux sont au vert", a indiqué Madiot. Toutefois, il faudra peut-être encore attendre pour connaître le choix pris: "J'ai vu des débats à la télévision sur la composition de notre équipe, j'étais amusé à me dire qu'on dirait presque l'équipe de France de foot. Je vais entretenir le suspense un certain temps, comme ça on parlera de l'équipe pendant plusieurs jours et semaines", s'est amusé le manager général.

Deuxième de Paris-Nice en mars dernier derrière Tadej Pogacar et devant Jonas Vingegaard, David Gaudu visera à nouveau le podium cet été. "Pour moi, la plus belle et grande sortie de Thibaut Pinot, si les conditions sont réunies pour le Tour, c'est d'être le faiseur de roi avec Gaudu, soit de l'amener sur le podium, a estimé Madiot. Il a dit qu'il était là pour aider l'équipe." Lors du Tour de France 2019, David Gaudu avait été un soutien de choix pour Thibaut Pinot jusqu'à son abandon malheureux.