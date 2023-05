Cyclisme: "J'ai envie d'y être", après son bon Giro, Pinot veut disputer un dernier Tour de France

Cinquième du Tour d’Italie, Thibaut Pinot (33 ans, Groupama-FDJ) veut désormais prendre le départ du Tour de France le 1er juillet prochain à Bilbao (Espagne) pour sa dernière saison avant de prendre sa retraite.

Pour son anniversaire ce lundi (33 ans), Thibaut Pinot a une idée bien précise du cadeau parfait. Le coureur de la formation Groupama-FDJ veut s’offrir (ou plutôt se faire offrir) un 10e et dernier Tour de France avant de ranger son vélo. Le Français, cinquième du Tour d’Italie dont il a terminé meilleur grimpeur dimanche, a clamé son intention de prendre le départ de Bilbao le 1er juillet prochain. Y sera-t-il? Rien n’est encore tranché mais le triple vainqueur d’étapes sur le Tour postule.

"J’ai envie d’être sur le Tour pour ma dernière année"

"C’est une bonne question, a-t-il répondu au micro d’Eurosport, dimanche. J’espère que j’aurai des réponses rapidement. J’ai envie d’être sur le Tour pour ma dernière année, avec les jambes que j’ai. Je n’ai plus rien à prouver, j’ai fait un Top 5 sur le Giro, je suis motivé, j’ai envie d’aider l’équipe. En tout cas, j’ai envie d’y être. La décision ne m’appartient pas. Qu’elle soit positive ou négative, j’espère que ce sera rapidement parce que j’ai besoin de me projeter sur la suite de ma saison."

Interrogé par RMC dimanche, le directeur sportif de la Groupama-FDJ Sébastien Joly a maintenu le suspense sur la présence de Pinot au sein de l’équipe. "Vous imaginez bien que ce n’est pas à moi de me prononcer sur le sujet, a-t-il déclaré. Il y a des discussions actuellement, Thibaut en a envie. Il a surtout besoin de récupérer. Marc (Madiot, patron de l’équipe, ndlr) lui a dit qu’il lui donnerait une réponse rapidement pour qu’il puisse bien se préparer. Donc voilà, il y a des discussions mais ce n’est pas d’actualité."

Après avoir annoncé que cette saison sera sa dernière en janvier dernier, Pinot a confirmé ses belles dispositions sur le Giro où il a échoué de peu à remporter une étape (deux fois deuxième). Sa belle forme a surtout décuplé les attentes du public français qui espère saluer son chouchou une dernière fois l’été prochain. "Ce qui est marquant depuis le début d’année et sur ce Giro, c’était cette sérénité qu’il avait tout au long de la course, conclut Sébastien Joly. Pour moi, c’est le plus grand enseignement." Un bon signal pour la Grande Boucle? Le verdict ne devrait plus tarder.