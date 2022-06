Cyclisme: Bardet annonce son objectif pour le Tour de France

Au lendemain de l'annonce de sa participation au Tour de France, Romain Bardet a expliqué ses ambitions sur la Grande Boucle, qui débute le 1er juillet à Copenhague. Contrairement aux années précédentes, le coureur de la DSM ne vise pas le classement général.

Quelles sont les ambitions de Romain Bardet pour le prochain Tour de France? Le coureur de la DSM (31 ans) a annoncé lundi qu'il serait présent à Copenhague pour le départ de la Grande Boucle, quelques semaines après son abandon sur le Giro. Dans les colonnes de L'Équipe, le Français confie avoir pris sa décision "quatre jours après son abandon". Un choix "très clair dans (sa) tête". Mais contrairement aux années précédentes, où il évoluait sous les couleurs d'AG2R La Mondiale, Bardet ne visera pas le classement général.

"Ça serait trop prétentieux de ma part. J'étais arrivé sur le Giro avec une préparation parfaite et une victoire sur le Tour des Alpes. Là, quand j'ai repris après six jours sans vélo, j'ai pensé: ouh là là, il va y avoir du boulot... On ne peut pas transposer ma forme du Giro sur le Tour. Il m'a fallu du temps, ne serait-ce que pour reprendre un rythme d'entraînement correct: là encore, ce n'est pas vraiment ça. Il aurait été prématuré d'aller sur le Dauphiné, c'était inevisageable, même sur le Tour de Suisse, le timing aurait été trop serré. Puis chaque fois que je redescends d'un stage, je suis compétitif. Je veux juste bien m'entraîner, ici en Suisse, puis autour de Tignes, et on verra", confie-t-il.

Cinq fois dans le top 10 en huit participations

Gêné par une gastro lors de son abandon sur les routes italiennes, le cycliste tricolore ne fera pas de course d'ici le 1er juillet à cause de beaucoup "d'interrogations sur (son) physique". Il assure également n'avoir "aucune garantie" avant le départ du Tour de France. "J'ai envie de courir chaque étape comme si c'était une classique. J'aimerai rester en bonne santé tout au long des trois semaines, j'aimerais avoir de bonnes senssations dans les Alpes et les Pyrénées. (...) Je ne vais pas me relever mais je ne serai pas obnubilé par le classement général, comme sur le Giro. Je veux saisir toutes les opportunités possibles. Avant de penser au général, il faut déjà passer la première semaine de course."

Absent de la Grande Boucle l'an dernier, il reste sur un abandon en 2020. En huit participations, Romain Bardet a terminé cinq fois dans le top 10 du classement général: 6e en 2014, 9e en 2015, 2e en 2016, 3e en 2017 et 6e en 2018. Il a également remporté trois étapes et le maillot à pois du meilleur grimpeur en 2019.