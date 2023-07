Cyclisme: clap de fin pour Tony Gallopin, qui annonce sa retraite en fin de saison

En marge du Tour de France lundi, Tony Gallopin (35 ans) a annoncé qu'il comptait prendre sa retraite en fin d'année. Le coureur essonnien raccrochera au terme du Paris-Tours (8 octobre), après seize saisons dans le peloton.

Avant-dernier coureur français ayant porté le maillot jaune, Tony Gallopin quittera le peloton professionnel en fin d'année, à 35 ans, a-t-il annoncé lundi. "Après seize années au sein du peloton, il est temps pour moi de vous annoncer que je raccrocherai le vélo à l'issue de cette saison", indique sur les réseaux sociaux le capitaine de route de l'équipe Lidl-Trek au Tour de France.

"Ma dernière course sera Paris-Tours (le 8 octobre, ndlr), explique-t-il dans un communiqué de son équipe. C'est une course spéciale pour moi, enfant j'allais y voir des stars comme Jacky Durand ou Richard Virenque et en 2008, j'ai gagné la course espoirs. C'est pourquoi je veux finir là-bas."

Onzième et dernier Tour de France

Avec une victoire d'étape à Oyonnax et une journée en jaune deux jours plus tard entre Mulhouse et la Planche des Belles-Filles, le Tour de France 2014 a marqué le sommet de la carrière de l'Essonnien, également vainqueur de la Clasica San-Sebastian l'année précédente.

Coureur polyvalent, à l'aise sur tous les terrains, l'ancien baroudeur, passé notamment par Lotto ou AG2R et issu d'une famille de cyclistes professionnels, dispute actuellement sa onzième Grande Boucle. "La retraite, j'y pensais déjà l'hiver dernier. Tout était plus difficile à l'entraînement", décrit Tony Gallopin.

Il s'était classé aux portes du top 10 dans la Vuelta 2018, seul grand Tour qu'il ait couru avec des ambitions pour le classement général, tout en empochant une victoire d'étape à Pozo Alcon en Andalousie.