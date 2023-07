Tour de France: 52°C ressentis, chaleur épouvantable attendue pour l’arrivée à Issoire ce mardi

Le Tour de France reprend ses droits ce mardi avec une 10e étape entre Vulcania et Issoire terrible pour les organismes des coureurs, qui vont devoir avaler les 167 km vallonnés du tracé sous 37 degrés. 52 degrés en ressenti sont même attendus au plus fort de la journée. Ça va cogner!

(Très) gros coup de chaud sur le Tour de France. Après une journée de repos bienvenue pour les organismes brutalisés des coureurs, la Grande Boucle repart de plus belle ce mardi, sur un tracé dédié aux baroudeurs entre Vulcania et Issoire.

Cette étape, la dixième du Tour, risque de se transformer en petit enfer pour Jonas Vingegaard et consorts dans le Puy-de-Dôme, où les températures promettent d'être affolantes. Alors que le départ fictif est prévu à 13h05, pour une arrivée annoncée aux alentours de 17h30 au bout des 167 km de parcours, Météo France annonce sur ce laps de temps des températures pour les plus "fraiches" à 35 degrés.

Le département placé en vigilance orange

Au plus fort de la journée, un pic à 37 degrés est attendu entre 14 heures et 17 heures. Le ressenti devrait même atteindre... 52 degrés à 17 heures! Une étape décidément volcanique au pays des volcans, où les coureurs auront à franchir quatre cols de 3e catégorie, et un de 2e catégorie, pour 3100 m de dénivelé. Le peloton va donc intensifier les différentes techniques pour faire face à la chaleur racontées ici par notre envoyé spécial sur le Tour.

Ce mardi matin, Météo France a placé 20 départements en vigilance orange pour risque de canicule ou d’orages, certains pour les deux. Le Puy-de-Dôme est lui concerné par l’alerte aux orages, potentiellement violents.