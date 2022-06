Cyclisme: des perquisitions chez Bahrain-Victorious à quelques jours du Tour de France

La formation Bahrain-Victorious a annoncé, lundi dans un communiqué, que certains coureurs et membres du personnel ont été perquisitionnés à leurs domiciles.

À quelques jours du départ du Tour de France (1er au 24 juillet), c'est une annonce dont se serait bien passée la formation Bahrain Victorious. Ce lundi, elle s'est fendue d'un communiqué expliquant que plusieurs de ses coureurs, ainsi que des membres du staff, ont été perquisitionnés à leurs domiciles dans le cadre de la "continuation du processus d'enquête qui a commencé pendant la Grande Boucle l'année dernière", indique-t-elle.

Des premières perquisitions avaient eu lieu le 15 juillet 2021, après la 17e étape à Pau, alors que l'équipe était en tête du classement par équipes. Une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Marseille douze jours plus tôt, pour "acquisition, transport, détention, importation d'une substance ou méthode interdite aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale".

"Une enquête qui vise intentionnellement à nuire à notre formation"

La formation bahreïnie rappelle dans son communiqué qu'aucun élément à charge n'a, jusqu'à présent, été trouvé, et émet le doute sur les raisons d'un tel timing. "L'enquête qui se poursuit juste avant le départ de la plus importante course cycliste, le Tour de France, porte atteinte à la réputation des individus et de l'équipe Bahrain Victorious. L'équipe estime que le moment choisi pour cette enquête vise à nuire intentionnellement à la réputation de notre formation (...) A aucun moment, et à ce jour, l'équipe n'a été informée de l'avancée des résultats ou n'a reçu de retour d'information de la part du parquet de Marseille sur l'enquête. Bahrain Victorious a demandé à plusieurs reprises l'accès au dossier ou la connaissance de l'état de l'enquête mais sans succès."

L'an passé, Dylan Teuns (8e étape) et Matej Mohoric (7e et 19e étapes) avaient fait briller leur formation sur les routes hexagonales. Les deux hommes font partie des coureurs retenus pour disputer cette édition 2022 qui s'élance de Copenhague, au Danemark.