Tour de France: "J’avais un espoir qu’en étant champion de France...", Sénéchal raconte sa non-sélection

Le champion de France et coéquipier de Julian Alaphilippe chez Quick-Step, Florian Sénéchal (28 ans), qui sera lui aussi absent sur la Grande Boucle cette année, a réagi à la décision de son équipe de ne pas embarquer le double champion du monde français sur les routes du Tour de France.

Comment avez-vous réagi à l’annonce de la liste de votre équipe pour le Tour de France ?

J’ai appris la nouvelle vendredi, avant les championnats de France. J’étais déçu mais ça m’a donné la motivation pour bien faire en championnat. J’avais un espoir qu’en étant champion de France ça change la donne, mais même pour le champion du monde ça ne joue pas… maintenant je suis réserve. Ils ont pris leur décision, moi je ne suis que coureur.

Vous, comme Julian Alaphilippe, n’avez pas été sélectionné. Est-ce difficile d’être un coureur français dans une équipe étrangère ?

L’équipe m’a informé qu’elle voulait mettre des Danois pour le grand départ à Copenhague pour donner une bonne image. Je peux le comprendre, le marketing est important aussi. C’est une grande publicité le Tour de France. On regardera l’équipe à la télé pour voir comment elle fait pour gagner des étapes. Personnellement, je sais que j’ai bien fait au niveau professionnel et des résultats. Je vais prendre des vacances et on verra le maillot tricolore sur les routes de l’Italie en stage d’entraînement et sur le Tour d’Espagne.

Comprenez-vous le choix de l’équipe de ne pas sélectionner Julian Alaphilippe ?

L’équipe attendait de voir sa course de dimanche pour prendre sa décision. Julian était bien dimanche, même s’il ne se sentait pas aérien. Il m’a demandé comment je me sentais. Et même s’il savait que sa participation au Tour se jouait en partie hier, il a roulé pour moi. Ça montre un peu l’état d’esprit du coureur. Je le remercie d’ailleurs.

Une victoire en championnat de France l’amenait au départ du Tour de France ?

Il fallait qu’il attaque, qu’il fasse du Julian. Après il faut le comprendre, il a eu une gastro la semaine dernière. Il était bien mais pas à 100%. Mais après, on connaît Julian. Je sais très bien qu’après une semaine sur le Tour il aurait été à 95% puis au top à la fin. Je sais comment il arrive très vite en forme. Et puis il n’avait pas de pression. Il aurait pu faire un sacré numéro. Je suis désolé pour lui.

Comment Julian a-t-il pris la nouvelle ?

Il est déçu. Il essaye de comprendre la décision de l’équipe. C’est une année sans pour lui pour le moment. Mais c’est normal d’être déçu. Il est parti trois semaines en Sierra Nevada loin de sa famille pour préparer le Tour de France. C’est dur à digérer même s’il s’en doutait un peu au vue des blessures.

Quel est le programme pour vous deux désormais ?

On va sûrement faire un barbecue avec Julian, et puis après peut être un stage en attitude et le tour d’Espagne. On verra.