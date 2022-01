Cyclisme: Guillaume Martin fera le Tour de France et le Tour d'Italie

Le coureur français Guillaume Martin (Cofidis) participera au Tour d'Italie et au Tour de France en 2022. La saison dernière, il avait pris part à la Grande Boucle et au Tour d'Espagne.

Guillaume Martin doublera pour la première fois cette saison Giro et Tour de France, a-t-on appris mercredi auprès de son équipe Cofidis. Le coureur normand (28 ans), qui devrait débuter sa saison le 30 janvier au GP La Marseillaise dans le sud de la France, disputera pour la première fois le Giro.

Proche d'un top 5, selon Vasseur

Guillaume Martin a terminé le Tour (8e) et la Vuelta (9e) l'an passé dans les dix premiers du classement final. "Il est en mesure de faire de même sur le Giro", a déclaré à l'AFP le manager général de l'équipe Cofidis Cédric Vasseur qui estime son coureur proche d'un top 5 sur le Tour d'Italie.

Le leader de la formation française a signé une dernière saison bien remplie. Il n'a plus abandonné une course depuis février 2018. Un record dans le peloton (plus de 300 jours sans abandon).

"Je pense que c’est parce que j’aime profondément la compétition, avait-il confié en octobre dernier dans une interview à Ouest-France. C’est presque une addiction pour moi. Et c’est pour ça que je ne rends jamais les armes. Après, je ne suis pas du tout dans l’idée qu’il faut que je finisse à tout prix. D’ailleurs, quand on regarde mes résultats, on voit que je finis mes courses, mais je les finis souvent dans les cinquante premiers. Même quand c’est une arrivée au sprint, un profil pas forcément à ma convenance. Mais je suis toujours acteur de ces courses-là. J’aime juste courir."