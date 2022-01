Cyclisme: Pinot clame encore son amour pour le PSG et la tribune Auteuil

Dans une interview accordée à Ouest-France, Thibaut Pinot, cycliste de la formation Groupama-FDJ, évoque les activités qu’il souhaitera mener à la retraite comme chanter dans le virage Auteuil pour soutenir le PSG, son club préféré.

A 31 ans, Thibaut Pinot a encore de belles années à mener dans sa carrière de cycliste. Mais le leader de la formation Groupama-FDJ pense aussi au jour où il prendra sa retraite et s’éloignera d’un monde dont il se sent un peu à l’écart, comme il le confie dans une interview à Ouest-France.

"Je suis en marge de ce milieu, reconnaît-il. Et même de la société, je crois. Le jour où je serai en retraite, j’éclaterai mon téléphone contre un mur. Répondre à un message, pour moi, c’est une corvée. Appeler quelqu’un, écrire un message, j’ai toujours détesté."

"Je n’arrive pas à savoir pourquoi je me sens si bien dans cette tribune"

Il imagine d’ailleurs très bien la manière avec laquelle il va mener sa retraite: isolé mais aussi entouré de supporters du PSG, le club de son cœur. "J’espère me retrouver avec mes animaux, le projet que je veux monter, énumère-t-il. Et aller m’amuser, chanter le plus souvent possible dans le virage Auteuil au Parc des Princes. C’est curieux, moi qui suis très sauvage, je n’arrive pas à savoir pourquoi je me sens si bien dans cette tribune. J’oublie tout, je suis un autre homme, je kiffe. J’aimerais voyager, aussi. L’Asie m’attire. Le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, le Laos. Leur gastronomie. Leur patrimoine. Et les gens, très accueillants je pense."

Pinot a souvent rappelé son amour du PSG. Il avait même confié qu’il serait devenu un ultra s’il n’avait pas embrassé la carrière de coureur cycliste.

Supporter le PSG n’est pas, pour autant, la seule occupation qu’il imagine pour son après-carrière. Il explique ainsi le projet qu’il aimerait mettre en place. "J’aimerais faire une ferme pédagogique et des chambres d’hôtes au milieu, indique Pinot. Faire du miel, de la confiture. J’ai déjà ramené pas mal d’arbres fruitiers. C’est mon truc. Coupé du monde. Et surtout fabriquer des choses."