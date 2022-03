Cyclisme: Netflix lance une série à la "Drive to survive" pour le Tour de France

Comme annoncé par l’Equipe, Netflix et le groupe Amaury Sport Organisation se sont associés pour réaliser un documentaire-série sur le Tour de France 2022. Le tournage a déjà commencé et le résultat sortira en 2023.

C’était en discussion, c’est désormais officiel. Il y a quelques semaines, The Telegraph annonçait des négociations entre Netflix et les programmateurs du Tour de France pour réaliser un documentaire-série sur les coulisses du Tour de France 2022, à la manière de "Formule 1: Drive to survive". Ce jeudi, l’Equipe annonce que la plateforme s’est associée avec le groupe Amaury Sport Organisation pour l’adaptation de la série. France Télévisions participe aussi au projet et le tournage a déjà commencé. La série sera composée de huit épisodes de 45 minutes.

Les caméras tournent depuis mars et suivent les huit équipes ayant acceptées de participer à la série: AG2R Citroën, Alpecin-Fenix, Bora-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma, Groupama FDJ et Quick-Step Alpha Vinyl.

L'équipe UAE Emirates a déjà refusé de prendre part au projet: "Les conditions pour être protagonistes de la première saison n'ont pas été acceptées. Nous aimons l'idée générale, mais nous ne sommes pas obliger de nous précipiter dans quoi que ce soit. La porte est ouverte pour participer à l'avenir."

Une diffusion prévue pour 2023

Le média français précise que la diffusion de la série est prévue pour le premier semestre 2023. Un format de 52 minutes sera aussi proposé par France Télévisions. Comme annoncé par le Telegraph auparavant, la société de production Box to Box figure dans le projet. Cette même société a produit la série à succès "Drive to survive". Les modalités de l’accord avec les équipes ne sont pas encore connues, mais Velonews avançait l'idée que chacun allait se partager une somme de 62.000 euros.

Le directeur général d'A.S.O Yann Le Moënner a partagé sa joie de voir ce projet se concrétiser et affirme que cela permettra au cyclisme de prendre de l'ampleur au niveau médiatique: "Ce projet s’inscrit plus que jamais dans notre stratégie globale qui vise à rendre notre sport encore plus accessible et à lui permettre de rencontrer une audience encore plus large." Tout en expliquant que les spectateurs pourront voir "le défi ultime que représente le Tour de France pour les coureurs et notamment la souffrance, le dépassement de soi et le sens du collectif".