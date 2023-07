"Hier, c'était bon pour Netflix!" le directeur sportif de la Jumbo tente de déminer les tensions entre Van Aert et Vingegaard

Premières tensions sur le Tour de France entre les deux leaders de la Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard, vainqueur sortant de la Grande Boucle, et Wout van Aert, qui vise les victoires d'étape. Dimanche, les deux avaient des raisons de faire la tête.

Un coup de poing sur le guidon, un bidon balancé et un vélo à plusieurs milliers d'euros jeté au sol, Wout van Aert n'a pas du tout apprécié le scénarion des derniers kilomètres de l'étape entre Vitoria et Saint-Sébastien où il a finalement échoué à un cheveu de Victor Lafay.

Grosse frustration et grosse colère à l'arrivée et les regards se sont tournés vers Jonas Vingegaard qui n'a pas donné un coup de pédale pour filer un coup de main à Wout van Aert.

"Jonas est un coéquipier parfait"

Ce matin, au départ, Merijn Zeman, le directeur sportif de Jumbo-Visma a tenté de démioner les tensions, tout enr econnaissant qu'il y avait eu pas mal de discussions dans le bus. "Jonas et l’équipe a fait beaucoup d’efforts pour que ça arrive au sprint. A la fin nous avons tous travaillé pour le sprint. C’était une grosse déception pour l’équipe et Wout. Mais Jonas est un coéquipier parfait et Wout le sait."

Un coup de sang qui a d'ailleurs amené les moqueries du toujours taquin Pogacar.

Pas de quoi remettre en question la stratégie de cette Jumbo-Visma à deux têtes et deux objectifs assumés: le jaune pour Vingegaard et les étapes pour Van Aert: "On essaie de faire les étapes et le général, qu’il y ait quelque chose pour Wout et Quelque chose pour Jonas, et parfois on prend des risques en faisant ça. Hier ça n’a pas marché, mais hier, c’était bon pour Netflix!"

Déjà après l'étape, l'état-major de la Jumbo faisait son mea culpa. "C'est facile de parler après l'arrivée, mais on aurait pu fairte les choses différemment", expliquait déjà dimanche Frans Maasen.

Suivez l'étape du jour en direct, Wout van Aert pourrait prendre sa revanche