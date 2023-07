Tour de France (12e étape): plus fort que Pinot et Martin, Izagirre s'impose en solitaire

Ion Izagirre (Cofidis) a remporté la 12e étape du Tour de France ce jeudi entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais. L'Espagnol a réussi à faire faux bond à ses compagnons d'échappée, dont Thibaut Pinot et Guillaume Martin.

Ion Izagirre était le plus fort sur les routes valonnées du Beaujolais. L'Espagnol de Cofidis s'est imposé en solitaire ce jeudi sur la 12e étape du Tour de France entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais. Il s'est imposé en solitaire après avoir faussé compagnie à ses compagnons d'échappée, dont faisaient partie Thibaut Pinot et Guillaume Martin.

Pinot et Martin font cependant la bonne opération du jour au classement général, alors que le peloton des favoris, dont le maillot jaune Jonas Vingegaard, est arrivé à trois minutes deux coureurs français. Pinot remonte ainsi à la 10e place du général, juste derrière son coéquipier, David Gaudu (9e).

Le Top 10 de la 12e étape du Tour de France



1. Ion Izagirre (ESP/COF)

2. Mathieu Burgaudeau (FRA/TEN) à 58

3. Matteo Jorgenson (USA/MOV) +58

4. Tiesj Benoot (BEL/TJV) +1:06

5. Tobias Johannessen (NOR/UXT) +1:11

6. Thibaut Pinot (FRA/GFC) +1:13

7. Guillaume Martin (FRA/COF) +1:13

8. Dylan Teuns (BEL/IPT) +1:27.

9. Ruben Guerreiro (POR/MOV) +1:27

10. Victor Campenaerts (BEL/LTD) +3:02

Le Top 10 du classement général du Tour de France après la 12e étape



1. Jonas Vingegaard (DEN/TJV)

2. Tadej Pogacar (SLO/UAD) à 17

3. Jai Hindley (AUS/BOH) +2:40

4. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) +4:22

5. Pello Bilbao (ESP/TBV) +4:34

6. Adam Yates (GBR/UAD) +4:39

7. Simon Yates (GBR/JAY) +4:44

8. Thomas Pidcock (GBR/IGD) +5:26

9. David Gaudu (FRA/GFC) +6:01

10. Thibaut Pinot (FRA/GFC) +6:33

Izagirre, 34 ans, apporte à l'Espagne son deuxième succès dans ce Tour de France après celui d'un autre Basque, Pello Bilbao, mardi à Issoire dans une étape au profil similaire. Auparavant, l'Espagne n'avait plus gagné d'étape sur le Tour depuis 2018.

Deuxième victoire pour Cofidis

C'est aussi la deuxième victoire dans cette Grande Boucle pour l'équipe Cofidis, après celle du Français Victor Lafay qui avait mis fin à une disette de quinze ans pour la formation nordiste en levant les bras lors de la deuxième étape. C'est enfin le deuxième succès dans le Tour pour Izagirre après celle à Morzine en 2016. Il compte également des étapes du Tour d'Italie et du Tour d'Espagne à son palmarès.



Le vétéran basque a construit sa victoire dans la dernière montée du jour, le col de la Croix Rosier, en se détachant du groupe des échappés à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Il a creusé l'écart dans la descente avant de tenir bon dans le final face à six coureurs lancés à sa poursuite, dont Thibaut Pinot et Guillaume Martin qui a tout fait pour favoriser le succès d'Izagirre, son équipier chez Cofidis.