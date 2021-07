Tour de France (14e étape): Mollema s'impose à Quillan, Martin nouveau dauphin de Pogacar

Présent dans l'échappée du jour et auteur d'un numéro en solo sur les 40 derniers kilomètres, Bauke Mollema (Trek-Segafredo) a remporté avec panache la 14e étape de la Grande Boucle entre Carcassonne et Quillan. Le Français Guillaume Martin (Cofidis), également à l'avant, a repris du temps sur ses rivaux et se replace à la deuxième place au général.

Toujours placé mais rarement gagnant, Bauke Mollema a pris son destin en main pour s'offrir son deuxième succès sur le Tour de France ce samedi après-midi à Quillan, lors de la 14e étape. Comme en 2017, où il avait remporté la 15e étape en attaquant de loin, et comme lors de son autre grand succès sur le Tour de Lombardie en 2019, le Néerlandais a mis les voiles à 40 kilomètres de l'arrivée.

Après la côte de Galinagues (3e catégorie), le coureur du team Trek-Segafredo a semé ses coéquipiers d'échappée pour tenter le coup solo. Incontestablement le plus en jambes dans l'ascension du dernier col du jour, celui de Saint-Louis (2e catégorie), il a su créer un écart suffisant pour lever sereinement les bras sur la ligne.

Guillaume Martin nouveau dauphin de Pogacar

Quand le champion du monde Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step) a tout tenté - en vain - pour être dans la bonne échappée, un autre Français a, lui, eu le nez creux. 9e au général à 9'29" de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Guillaume Martin (Cofidis) a repris du temps au Slovène ce samedi et ne pointe plus qu'à 4'04'' du maillot jaune, et dispose d'une marge d'1'14'' sur Rigoberto Uran (EF Education-Nippo), 3e. En s'extirpant du peloton à 94 kilomètres de l'arrivée, il ne s'attendait peut-être pas à ce que les formations de tête le laissent filer.

Dès lors, le grimpeur a entamé sa mission, à savoir reprendre un maximum de temps sur ses rivaux. Il a pu bénéficier de plusieurs soutiens tricolores à savoir ceux d'Elie Gesbert, Valentin Madouas, Pierre Rolland et Quentin Pacher, tous à l'avant ce samedi. S'il n'a rien pu faire sur l'attaque tranchante de Mollema à 40 kilomètres du terme de cette 14e étape, ni sur les banderilles du groupe Woods, Higuita, Cattaneo et Konrad, Guillaume Martin a fait l'essentiel: redevenir un homme fort de ce Tour de France. Et se positionner comme le possible successeur de Romain Bardet, dernier Français à avoir terminé à la 2e place du général à Paris en 2016.

"Je voulais prendre des risques, ça a payé aujourd'hui"

"C'était une étape encore super dure. J'ai vu une opportunité dans la bosse en milieu de course. J'ai dépensé de l'énergie dans cette échappée, je ne savais pas trop, il n'y avait pas une super entente. Ensuite j'ai eu un problème de déshydratation mais j'espère récupérer demain. La victoire d'étape était compliquée, je n'avais pas les jambes. Mais ça reste une bonne journée oui, j'ai pu montrer mon tempérament agressif je suis content. Je voulais prendre des risques, ça a payé aujourd'hui et j'espère que je ne vais pas le payer demain."

Concernant les maillots distinctifs, le Canadien Michael Woods (Israel Start-Up Nation) récupère le maillot à pois et possède quatre points d'avance sur Nairo Quintana (Arkéa-Samsic). Mark Cavendish garde le maillot vert du classement à points tandis que les tuniques jaune - de leader du général - et blanche - du meilleur jeune - restent sur les épaules de Tadej Pogacar.