Tour de France 2022: le grand retour de l'Alpe d'Huez?

Ce grand classique du Tour de France n'avait plus été emprunté depuis 2018. Il devrait faire son retour lors d'une étape au départ de Briançon.

C'est un grand retour attendu par tous les amoureux du Tour de France. l'Alpe d'Huez et ses 21 lacets mythiques devraient faire leur retour dans le Tour de France 2022 dont le tracé va être dévoilé jeudi 14 octobre, en, point d'orgue d'une étape qui promet d'être mythique au départ de Briançon.

Après une journée de repos bien méritée dans les Alpes, une nouvelle étape de montagne sans doute très casse pattes attendra un peloton sans doute déjà entamé entre Morzine et l'altiport de Megève, une deuxième devrait là aussi faire le tri au classement général entre Albertville et Serre Chevalier. Avant le bouquet final alpin et un impitoyable Briançon-Alpe d'Huez, dont les 21 lacets n'ont plus été empruntés sur le Tour depuis 2018 et une victoire de Geraint Thomas. Ce membre du club des quatre sommets mythiques du Tour (Avec le Ventoux, le Tourmalet et le Galibier) a récemment souri aux Français puisque Pierre Rolland, Thibaut Pinot et Christophe Riblon ont été les derniers vainqueurs avant le Britannique.