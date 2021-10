Tour de France 2022: retour à l'Alpe d'Huez pour la Fête nationale

Le 14 juillet, le Tour s'élancera de Briançon pour une étape qui pourrait être mythique vers l'Alpe d'Huez.

Après quatre ans d'absence, l'Alpe d'Huez fera son retour le 14 juillet sur le Tour de France 2022, au lendemain d'une autre étape d'enfer au col du Granon, selon le parcours présenté jeudi à Paris, à près de neuf mois du départ le 1er juillet à Copenhague.



Nostalgie, quand tu nous tiens... Christian Prudhomme, le directeur du Tour, a validé un diptyque vintage rappelant l'édition 1986 quand Bernard Hinault avait perdu le maillot jaune au Granon, lors de l'unique visite du Tour dans ce site de haute altitude à 2413 mètres. Le lendemain, le dernier Français à figurer au palmarès (1985) gagnait à l'Alpe d'Huez, la station de l'Oisans, devant l'Américain Greg LeMond dans l'une des arrivées les plus mémorables du Tour.

Pendant quelques instants, Hinault, présent dans l'amphithéâtre du Palais des Congrès, a rajeuni de près de 36 ans quand il a vu sur l'écran la réplique exacte de l'étape de l'Alpe d'Huez (par le Galibier et la Croix-de-Fer).

A quelques fauteuils de distance, son lointain successeur, le Slovène Tadej Pogacar, a découvert le menu qui l'attend les 13 et 14 juillet: cinq cols hors catégorie, dont le Galibier escaladé par ses deux versants, et deux montées finales qui vont bouleverser le classement établi dans les dix premiers jours de course.

L'étape du Tour partira aussi de Briançon

Pour Pogacar, qui ignore tout encore de ces ascensions légendaires -l'Alpe d'Huez n'a plus reçu le Tour depuis 2018-, le profil des Alpes ne peut être que satisfaisant, s'il affiche la même insolente supériorité qu'en juillet dernier.

En plus du Tour de France des pros, Briançon accueillera aussi le départ de la 30e édition de l’Étape du Tour de France qui se tiendra le 10 juillet 2022 sur le parcours de la 12e étape du Tour de France, entre Briançon et l’Alpe d’Huez, soit 170 km de route avec 4 700 mètres de dénivelé positif cumulé, incluant les ascensions aux cols du Galibier et de la Croix de Fer. Les inscriptions pour la cyclosportive la plus attendue de l'année seront ouvertes dans les prochains jours.

"C'est un immense bonheur, une si grande fierté, en plus l'année prochaine ce sera les 100 ans de la première arrivée du Tour de France à Briançon, a réagit le maire de la ville Arnaud Murgia.. On va avoir le col du Granon qui est une histoire incroyable, c'est formidable. Et le lendemain le jour de la fête nationale, le départ de Briançon, direction la mythique Alpe d'Huez. La ville sera magnifique, on a un an devant nous on va embellir la ville, on va embellir toute la vallée, on va donner la plus belle image qu'on peut de la ville de Briançon et de ses cols mythiques qui attirent le monde entier."